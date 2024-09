Zelfs de VVD vindt het salaris van Giel Beelen te hoog

Donald Trump heeft Amerika in twee kampen verdeeld, en sinds de beef tussen Frenna en Mula B kun je als serieuze hiphopliefhebber niet meer naar zowel SFB als Wilde Westen luisteren. Net op het moment dat je denkt dat de wereld kapotgaat, is er toch een sprankeltje hoop. Wie had ooit gedacht dat Giel Beelen voor harmonie zou zorgen?

Giel stopt dan misschien met zijn dagelijkse ochtendshow om zich op het nieuwe medium YouTube te storten, hij blijft vanaf januari radio maken bij VARA/BNN – al is het maar voor drie avonden in de week. Iemand van de omroepvereniging heeft hem gesnitcht en zijn salaris doorgespeeld aan de Telegraaf. Schijnbaar verdient hij 565.000 euro per jaar, en zou hij na de jaarwisseling – en na het einde van zijn ochtendshow – hetzelfde blijven verdienen.

Het is niet de eerste keer dat over de te hoge salarissen van de publieke omroep met wordt gesproken. Eerder werd Matthijs van Nieuwkerk gelyncht omdat hij te veel zou verdienen. Over het loon van een half miljoen van Giel heeft ook de Tweede Kamer een mening. Zelfs de VVD vindt het te gortig.

Ton Elias stelde er vragen over aan staatssecretaris Dekker. “Niet al te krampachtig doen over salarissen. Maar meer dan 5 ton voor een radiopresentator bij de publieke omroep?!?” PvdA en zelfs SP vielen de VVD bij. Wie had ooit gedacht dat Giel Beelen – niet de meest woke persoon in de media – dit voor elkaar zou krijgen. Als dit in Nederland kan, dan kijken wij voor het eerst in maanden weer wat optimistischer naar de politieke toekomst van dit door verdeeldheid geplaagde land.

Na dit monsterverbond kon Giels werkgever, VARA/BNN, niet anders dan capituleren. Zijn salaris wordt vanaf volgend jaar toch aangepast.