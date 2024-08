Zelfs een ‘beperkte’ kernoorlog leidt in korte tijd tot 90 miljoen slachtoffers

Als je op de hoogte wil blijven van onze beste stukken zonder je suf te scrollen, schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief.

De Verenigde Staten zijn niet alleen voorbereid op een grootschalig nucleair conflict, maar ook op wat ze “tactische toepassing” en “beperkt regionaal gebruik” noemen. Dat blijkt uit plannen van het Pentagon die onlangs zijn gelekt. De termen suggereren dat kernwapens gebruikt kunnen worden zonder dat ze leiden tot het slechtst denkbare scenario: een apocalyptische verwoesting. Onderzoekers van het Science and Global Security Lab van Princeton hebben nu een video gepubliceerd op basis van de plannen van het Pentagon, waaruit blijkt dat ‘beperkt’ gebruik van kernwapens alsnog tot de dood of verwonding van meer dan 90 miljoen mensen kan leiden in een paar uur tijd.

Videos by VICE

“Deze video van vier minuten is gebaseerd op onafhankelijke beoordelingen van de huidige Amerikaanse en Russische strijdmachten, hun nucleaire oorlogsplannen en de doelwitten van hun kernwapens,” zeggen de onderzoekers op een website. “We maken gebruik van uitgebreide gegevens over de kernwapens die op dit moment gebruiksklaar zijn, hoeveel schade ze kunnen aanrichten en hoe de strijd naar schatting zal verlopen, oftewel in welke fase welke wapens op welke doelwitten zullen worden gericht. Daarmee laten we zien hoe het nucleaire conflict evolueert van tactisch naar strategisch, en vervolgens naar de doelwitgerichte fase.”

De video begint met een oorlog tussen de NAVO en Rusland. Tijdens deze fictieve oorlog lanceert Rusland als waarschuwingsschot een kernraket op de grens tussen Duitsland en Polen, in de hoop de opmars van de NAVO te stoppen. De Verenigde Staten reageert daarop met een eigen kernraket op een stuk land tussen Litouwen en Polen, dat onderdeel van Rusland is. Deze eerste tactische raketlanceringen kosten al 2,6 miljoen mensen het leven.

Als de beide partijen eenmaal het taboe op het gebruik van kernwapens hebben doorbroken, lanceert Rusland 300 kernraketten om de NAVO uit te roeien. De NAVO reageert met 180 eigen kernwapens. Daarna escaleert het, en binnen een paar uur zijn er meer dan 90 miljoen mensen dood of gewond. De onderzoekers zeggen dat 34,1 miljoen mensen meteen zullen sterven en 57,4 miljoen mensen gewond zullen raken. “De sterfgevallen door de nucleaire fallout en andere langetermijneffecten verhogen deze schatting nog eens aanzienlijk,” zeggen ze.

Het punt van de video is dat een ‘beperkte’ nucleaire oorlog niet bestaat. Het Pentagon en Rusland praten allebei over kernwapens alsof ze gewoon kunnen worden gebruikt als onderdeel van een conventioneel wapenarsenaal. Maar het probleem is dat beide landen systemen en procedures hebben die ervoor zorgen dat zodra er één kernbom wordt gelanceerd, alle andere zullen volgen. Het is het idee van Mutual Assured Destruction, het delicate afschrikkingsevenwicht waar we tegenwoordig nog steeds mee leven.

Helaas is het Koude Oorlog-denken weer terug van weggeweest – en enger dan ooit tevoren. De Verenigde Staten heeft zich teruggetrokken uit het Intermediate-Range Nuclear Forces-verdrag, een overeenkomst met Rusland waarmee het bereik van kernbommen werd beperkt. De VS gaf Rusland de schuld van die beslissing. Het land zei dat het Kremlin het verdrag had geschonden, omdat Rusland volgens de Amerikanen streefde naar nucleaire superwapens.

Tot slot kan het nog zijn dat het New Strategic Arms Reduction Treaty, waarin doelen zijn opgesteld voor de vermindering van het aantal kernwapens, het volgende jaar misschien niet zal overleven.