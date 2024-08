Zelfs Erwin Kroll is helemaal klaar met het weer

Wie na de afgelopen maanden – die weertechnisch op z’n zachtst gezegd nogal teleurstellend verliepen – hoopte dat september nog iets ging brengen dat de zeiknatte zomer zou doen vergeten, komt bedrogen uit. Niemand is blij met dit troosteloze herfstweer, behalve misschien de handvol uitbaters van klinieken voor alcoholverslaafden in dit land – niets nodigt immers meer uit dan het eens enorm op een zuipen te zetten dan de depressieve ellende die momenteel over ons land trekt.



Het zou kunnen dat je denkt: joh, lazer lekker op met je mening over het weer, je kan er toch niets aan veranderen, of wel soms? Dat denk je dan op zich wel goed, het zou niet minder dan misdadig zijn als ik iets aan het weer zou kunnen veranderen en dat niet zou doen, maar er is iets aan de hand. Jij en ik zijn namelijk niet de enigen die helemaal klaar zijn met dit kloteweer.

Omroep Zeeland sprak gisteren met Erwin Kroll, en ook Erwin heeft het gehad met deze onzin. De voormalig weerman, de weerman der weermannen (Piet Paulusma en Peter Timofeeff mogen nog niet in zijn schaduw staan) werd gevraagd wat hij vond van de herfststorm die gisteren over het land trok. Volgens Erwin hadden we na de klotezomer die we hebben moeten uitzitten simpelweg het recht op een indian summer. Maar blijkbaar is het weer te beroerd om ons de rechten toe te kennen die we volgens Erwin hebben. Ook noemt hij het “volkomen belachelijk” dat we al halverwege september te maken kregen met de eerste herfststorm, die volgens hem normaal gesproken pas ergens in oktober komt. Bedenk hierbij dat dit interview van gisteren is, en Erwin dus nog niet wist dat er ook vandaag weer een dikke deken van depressief rotweer over het land hangt.

Je ziet in deze video de opluchting van iemand die al lang iets op zijn lever heeft. Kijk, als weerman is het je taak om te vertellen wat voor weer het wordt, en dat is het. Wat je vindt van het weer dat je aan het voorspellen bent, daarover moet je je als weerman min of meer op de vlakte houden. Maar Erwin is geen weerman meer, dus mag hij nu ongeremd zijn mening spuien. En wat blijkt: hij is ook gewoon een mens, met een gezonde hekel aan het weer, en geef hem eens ongelijk. Misschien heeft Erwin wel jarenlang met allemaal opgekropte meningen voor die weerkaart gestaan. Het is in ieder geval verfrissend om eens te horen wat hij er écht van vindt.

Wat trouwens opvalt is hoe ontspannen Erwin erbij staat. Het vissershoedje, het onverminderde enthousiasme waarmee hij over zijn grote passie vertelt, hier staat een man met wie het uitstekend gaat. Misschien komt het doordat-ie tegenwoordig in Frankrijk woont, of omdat het al een paar jaar zijn baan niet meer is om het slechte nieuws – buien, wind en hagel, lage- of juist hogedrukgebieden die depressies veroorzaken – aan de mensen te vertellen, maar uit alles blijkt dat het met Erwin prima gaat. En dat is dan wel weer goed nieuws. Wat trouwens geen goed nieuws is is de weersvoorspelling. Volgens de collega’s van Erwin wordt het de komende tijd huilen met de capuchon op.