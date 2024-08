Zelfs Johan Vlemmix en zijn seksrobots hebben het over Boef

In deze goddeloze tijden ben ik blij dat er tenminste nog één basiswaarde van de Nederlandse maatschappij fier overeind blijft staan: gebeurtenissen hebben pas écht gewicht als allround entertainment-connaisseur Johan Vlemmix (en zijn seksrobots) ook een tenenkrommende, allesverwoestende duit in het zakje doet. Negen hele dagen na oudejaarsdag slaat hij het gesloten Boef-dossier open met een knal, en wij, het gepeupel, worden gedwongen om het er opnieuw over te hebben. Laten we dat maar meteen doen dan, hebben we dat ook weer gehad.

Gisteren verscheen op het youtube-account ‘Eendevanger. nl’ – een kanaal van een guy genaamd ‘Popper Ronnie’ dat onder andere de sekstapes van Patricia Paay verspreidde – de videoclip van het nummer Hey Kech. De clip is Johans manier van inhaken op alle heisa rondom de uitspraken van Boef. Zelf noemt hij het ‘het verhaal over hoe ik enige tijd geleden pech had met een kech, aight?!’, en wat volgt na deze aankondiging is een soort quasi-ludieke kernramp op een jumpstyle-beat ­– wat weer een prima metafoor is voor de hele carrière van Johan.



Enfin, kijk er hieronder zelf eens naar en neem vooral ook even de tijd om het werk van Popper Ronnie te checken.