Zelfs meteorologen snappen geen hout van orkaan Ophelia

De post-tropische storm Ophelia verwoest momenteel Ierland en heeft al drie mensen het leven gekost. Ophelia is niet alleen ongebruikelijk voor dit jaar, maar voor deze eeuw. Het is meer dan vijftig jaar geleden dat een storm met de omvang van Ophelia Ierland trof. Toentertijd was dat orkaan Debbie in 1961.

Orkaanvoorspellingen zijn enorm belangrijk als de stormen zo sterk en ongewoon als Ophelia zijn.

Videos by VICE

De Antlantic Ops van het National Hurricane Center (NHC) van de Amerikaanse overheid tweette een voorspellingsbeeld van Ophelia, waarop de kansen op de verschillende windsnelheden in een periode van vijf dagen te zien zijn. De meest recente voorspellingen zeggen dat de windsnelheden kunnen oplopen tot 177 kilometer per uur.

Maar op zondag om vijf uur ’s ochtends kapte het voorspellingsbeeld van het NHC af op N 60°, E 0°, waardoor het onduidelijk is wat Ophelia doet nadat het Engeland passeert en Noorwegen benadert.

Zes uur later kwam er tweet online met een uitgebreidere update van de voorspelling. Het NHC zegt dat het beeld werd afgekapt omdat het normaal gesproken geen stormen ziet die zich zo ver in het noorden van de Atlantische Oceaan bevinden.

“Ophelia was een uitzonderlijk ongewone tropische cycloon, omdat ze zo zich ver naar het noordoosten verplaatste, en dus was de voorspelling afgesneden,” zegt Mark DeMaria, de waarnemend adjuct-directeur van het NHC, tegen me in een e-mail. “Zodra we het probleem opmerkten, hebben we een verandering aangebracht waardoor de voorspelling zich verder naar het oosten en noorden kon uitbreiden.”

Met Éireann, de nationale meteorologische dienst van Ierland, levert regelmatige voorspellingen over Ophelia, maar de organisatie vertrouwt soms op gegevens van het NHC om te verspreiden aan hun publiek.

Michael Brennan, een leidinggevende orkaanspecialist bij het NHC, vertelde me in een e-mail dat de voorspellingen in twee stappen worden gemaakt. Eerst maakt een computersysteem van het NHC een basisvoorspelling. Daarna gebruikt een supercomputer van de National Weather Service (NWS) meer gegevens om een definitieve voorspelling te maken.

De supercomputer van de NWS gebruikte alleen orkaantrendvoorspellingen die tien jaar oud waren en die er niet van uitgingen dat er zich in 2017 een orkaan zo noordoostelijk zou komen als Ophelia.

“De eerste tweet was afgekapt vanwege de beperkingen van van de supercomputer,” zegt Brennan. “Omdat Ophelia zo’n ongewone locatie heeft, konden de beelden die gebruikmaken van de supercomputer niet de waarschijnlijkheden tonen van het hele traject.”

Hoewel de orkaanvoorspellingen van het NHC niet zijn gemaakt met stormen als Ophelia in gedachten, is dit niet per se verontrustend. Het NHC richt zich vooral op orkanen die de Verenigde Staten kunnen bedreigen, maar het is nog steeds de moeite waard om de algehele zeldzaamheid van een storm als Ophelia te benoemen.

Jeff Masters, de meteorologiedirecteur van Weather Underground, zegt dat geen van Opheliavoorspellingen onjuist waren – maar dat het gewoon een uitdaging was om ze te maken.

“De computermodellen maken betrouwbare voorspellingen, ongeacht waar een storm zich bevindt,” zegt Masters. “De voorspellingen die in de laatste 24 uur zijn gemaakt waren moeilijker te maken dan gebruikelijk, omdat de storm zich in een regio bevond waar we weinig waarnemingen hadden.”