Zelfs professionals zien niet dat Google’s AI-foto’s met Streetview zijn gemaakt

Meestal worden de meest simpele taken als eerste uitbesteed aan machines. Die zijn het makkelijkst terug te brengen tot meetbare parameters om een algoritme mee te trainen. Een voordeel daarvan is dat kunstenaars en andere creatievelingen opgelucht adem konden halen. Het meetbaar maken van creativiteit en esthetiek is nou eenmaal een stuk lastiger is dan het programmeren van verkeersregels voor de zelfrijdende auto’s van Uber.

Toch zijn AI-onderzoekers hard bezig met het kraken van kunstmatige creativiteit. Machines leren langzaam maar zeker al poëzie, romans en zelfs filmscripts schrijven. Maar volgens een nieuw paper van Google-onderzoekers Hui Fang en Meng Zhang zouden professionele fotografen wel eens het volgende slachtoffer kunnen zijn van de creatieve AI-revolutie.

