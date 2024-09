Zelfverzekerde vrouwen krijgen beter, maar nog steeds niet genoeg betaald

Vrouwen krijgen op het werk vaak te horen dat ze hun eigen autoriteit ondermijnen door te vaak sorry te zeggen. Er zijn zelfs programma’s die checken of er niet te vaak ‘sorry’ in je e-mails staat zodat je niet onzeker overkomt.

Een nieuw onderzoek in The European Journal of Work and Organizational Psychology laat zien waarom het belangrijk is dat vrouwen zelfverzekerd en assertief op de werkvloer zijn. Assertieve vrouwen krijgen namelijk meer betaald.

Voor het onderzoek werd er een enquête gehouden onder 375 werknemers van een Nederlands elektronicabedrijf. Tussen mannen en vrouwen scheelden de resultaten niet veel: zelfverzekerde mannen en vrouwen kregen meer betaald dan hun volgzame collega’s. Vrouwen die zich minder lieten horen en ‘aardig’ waren, kregen het minst betaald van iedereen. Maar wat vooral opviel is dat vrouwen nog steeds minder betaald krijgen dan eigenlijk zou moeten – of ze nou wel of niet zelfverzekerd waren.

Een van de onderzoekers, doctor Renee de Reuver, zegt tegen Broadly dat de resultaten zowel verrassend als enigszins te verwachten waren. “Het was verrassend omdat we geen terugslag-effect zagen bij dominante vrouwen die zich niet aan genderstereotypen hielden. We merkten zelfs dat hoe dominanter een vrouw op haar werk is, hoe kleiner de kans is dat ze een oneerlijk salaris krijgt.”

Sommige mensen houden zich nog steeds vast aan het idee dat sommige eigenschappen alleen voor mannen en sommige alleen voor vrouwen zijn

Maar de onderzoekers hadden wel verwacht dat dominante werknemers beter betaald worden. “We zagen een vergelijkbaar patroon bij alle werknemers,” zegt De Reuver. “Alleen wat wel alarmerend is, is dat dominante vrouwen nog steeds minder betaald krijgen dan de meest volgzame en stille man van het bedrijf.” Terwijl ze wel worden gezien als goede werknemers, hoeven dominante vrouwen dus niet zo veel salaris te verwachten als hun mannelijke collega’s.

Bovendien kwamen ze erachter dat de ‘aardige’ vrouwen denken dat ze meer betaald krijgen dan dat eigenlijk zou moeten, terwijl ze in feite het minst betaald krijgen van iedereen. “Dat verraste ons echt,” zegt De Reuver. De onderzoekers denken dat dit komt doordat onzekere vrouwen minder snel opkomen voor een gelijker salaris omdat ze een fijne, harmonieuze werkplaats belangrijker vinden.

Hoewel vrouwen dus nog steeds niet genoeg betaald krijgen, suggereert het nieuwe onderzoek wel dat verandering mogelijk is en dat we anders gaan kijken naar wat mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten zijn. “Stereotypes over sekse zijn moeilijk te veranderen. Sommige mensen houden zich nog steeds vast aan het idee dat sommige eigenschappen alleen voor mannen en sommige alleen voor vrouwen zijn,” zegt De Reuver.

Dit onderzoek sluit zich aan bij eerdere studies die lieten zien dat vrouwen nog steeds niet de behandeling krijgen op de werkvloer die ze eigenlijk verdienen. In september bleek nog dat vrouwen vaak geen loonsverhogingen krijgen, zelfs als ze erom vragen. En een ander onderzoek beweerde dat zo gauw vrouwen in een sector gaan werken die gedomineerd wordt door mannen, hun gemiddelde salaris daalt.

