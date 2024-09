Zes kunstdingen waardoor je dit weekend geen paaseieren hoeft te schilderen

Het Amsterdamse duo Children of the Light (Christopher Gabriel en Arnout Hulskamp) maakt al enkele jaren flitsende lichtkunst, maar morgen opent hun eerste solotentoonstelling. Je vindt er onder andere hun nieuwste werk Warping Halos, dat in tegenstelling tot eerdere installaties met gekleurd licht werkt.

Waar: Galerie Gabriel Rolt in Amsterdam

Wanneer: vandaag van 17:00 tot 21:00

Beeld: Burhan Ozbilici, An Assassination in Turkey, The Associated Press.

Het zal wel lekker stil zijn in de Nieuwe Kerk dit weekend, want één foto zegt nu eenmaal meer dan duizend woorden. En in de Nieuwe Kerk hangen er sinds gisteren 45. Kun je nagaan. Het zijn daarbij de winnaars van de World Press Photo, toch wel de fine fleur van de fotojournalistiek.

Waar: Nieuwe Kerk, Amsterdam

Wanneer: sinds gisteren tot en met 9 juli

Beeld: Seth Price, Different Kinds of Art (detail), 2004. Foto door Ron Amstutz.

De kunst van Price beperkt zich niet tot één medium of stijl en zijn overzichtstentoonstelling is een grote verzameling van technologie en kunst. Misschien wel het belangrijkste thema dat hij aanhaalt, waar je je vast in kunt vinden: Hoe je te verhouden ten opzichte van technologische druk? Prima vraag om in het paasweekend even rustig uit te werken.

Waar: Stedelijk Museum, Amsterdam

Wanneer: vanaf vandaag tot en met 3 september

In EYE kun je elf dagen lang de meest prikkelende films bekijken. Er is fantasy, sciencefiction, horror, martial arts en meer. Zaterdagavond staat het droogkomisch drama Aloys op het programma. De film gaat over een einzelgänger van middelbare leeftijd die na de dood van zijn vader nog eenzamer achterblijft. Het woord ‘schadenfreude’ is hier denk ik wel van toepassing.

Waar: EYE Film Museum Amsterdam

Wanneer: tot en met 22 april

Nee dit is niet een illegale, maar juist de derde editie van een filmavond door Art Cinema OFFoff en Cinarchyy Films. Het idee is dat er lyrische bewerkingen zijn gemaakt op twee Shakespeare verhalen.

Waar: Gent

Wanneer: Vandaag om 19:30

In Brussel organiseren Penthouse Art Residency en Hotel Bloom op de International Day of Art een feestje. Het hotel bestaat tien jaar en door de jaren heen passeerden de nodige kunstenaars de revu. Vanaf de achtste verdieping tot aan de parkeerplaats is een tocht uitgezet en kun je alle samenwerkingen bekijken. De toegang is gratis, wat altijd top is.

Waar: Hotel Bloom, Brussel

Wanneer: Vandaag van 16:00 tot 19:00