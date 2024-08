Zes recepten om bij te komen van die ondragelijke kou van de afgelopen dagen

Heb je net je hele lente-garderobe bij elkaar geshopt, slaat de vrieskou je keihard in je smoel. Niks blote, gebruinde benen, doei avonden vol bier op het terras en hallo gewatteerde winterjas en vastgevroren kettingslot. Hier zes recepten voor curry’s en soepen om je strontchagrijnige ziel en je verkleumde lichaam op te warmen.

De publieksfavoriet onder de Indiase curry’s; helemaal niet scherp en er gaat een flinke plens slagroom door de saus.

Tja, we geven wel de suggestie om het deeg zelf te maken, maar duik gewoon de vriezer van je toko in en koop kant-en-klare wontonvellen.



Het ideale gerecht om al die restjes groente in te dumpen. Nestel jezelf met een extra grote portie op de bank en vergeet dat het buiten teringkoud is.

Zorg er alsjeblieft voor dat de aubergine goed gaar is, dan smaakt het hemels. Aubergine die drie minuten de hete pan heeft geraakt, is namelijk niet oké.

Als je geen idee hebt wat je met de restjes kip in je koelkast moet doen, gebruik ze dan voor deze gruwelijk lekkere Vietnamese soep.

Hoe smerig een gerecht ook is, een rauwe eierdooier over iets warms gooien maakt alles smaakvoller. Gelukkig is deze soep met bakkeljauw sowieso al ontzettend plezierig voor je mond, maar man oh man, die eierdooier maakt ‘m helemaal af.