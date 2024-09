Zes stadia van de kater, in GIFs

Linda van Bruggen

Velen gaan de eerste weken van het nieuwe jaar in met goede voornemens, maar uiteindelijk komt het toch meestal neer op een herstelperiode om een periode van feestjes en partijen te verwerken. Voor hen hebben we een GIF six-pack samengesteld van de typische stadia van het katerproces. Veel GIF-kunstenaars houden zich bezig met deze minder leuke momenten in het leven. Dit kan gaan van Linda van Bruggen die een kleurrijke animatie maakte over iets wat not done is op feestjes, tot de typische slechte dromen van Chkn en Zolloc die zijn kijk geeft op de droge mond.

Videos by VICE

Comazuipen

Slechte Dromen

Chkn

Hoofdpijn

Retro-Fiend

Droge Mond

Eindelijk uit Bed

Koffie

Bekijk meer kater-GIFs op GIPHY.