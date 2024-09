Wereldwijd wordt zestig procent van de primaten met uitsterven bedreigd

Primaten zijn naaste verwanten van de mensen maar we zijn ze wel systematisch aan het uitroeien, blijkt uit een nieuw onderzoek dat woensdag in Science Advances verscheen.

Uit het grote onderzoek, geschreven door 31 vooraanstaande deskundigen op het gebied van de instandhouding van primaten, bleek dat 60 procent van alle niet-menselijke primaten met uitsterven worden bedreigd vanwege schadelijke menselijke activiteiten.

“Het is schrikbarend, als je het mij vraagt. De kans is erg groot dat veel soorten in de komende 10 tot 20 jaar uitsterven,” zei Eduardo Fernandez-Duque, een antropoloog aan de Yale Universiteit en een van de auteurs van het onderzoek. “Het gaat gewoon gebeuren.”

Niet-menselijke primaten spelen een belangrijke rol in de lokale ecosystemen, en zijn daarnaast een belangrijke bron voor onderzoek naar de menselijke evolutie, biologie en gezondheid. De druk op het behoud van primaten is goed gedocumenteerd, maar dit onderzoek is de eerste die de gehele wereldwijde impact heeft gemeten en beoordeeld. Het biedt een holistische kijk op de vele problemen rond het behouden van primaten, maar stelt tevens vast dat er geen enkele, makkelijke oplossing is.

Er leven meer dan 500 primatensoorten in 90 landen, wat erop neerkomt dat er in elke regio andere problemen zijn. Rubberplantages zijn de oorzaak voor een afname van de kuifgibbon in het zuidwesten van China, terwijl de palmolielandbouw een grote bedreiging is voor de Sumatraanse en Borneose orang-oetan. Fernandez-Duque vertelde me dat veel problemen met elkaar verweven zijn: een groeiende wereldwijde populatie vraagt om meer voedsel, wat leidt tot ontbossing om de landbouw uit te breiden. Alles, van toegang tot reproductieve gezondheidszorg tot welke meubels we kopen, kan een impact hebben op de pogingen tot instandhouding.

“Als je aan al die dingen denkt, heb ik het nog makkelijk in Argentinië [waar ik werk]. Ik heb geen hongerige mensen aan de grens van het Nationale park,” vertelde Fernandez-Duque. “We kunnen niet in de behoeften van primaten voorzien, als we niet eerst aan de behoeften van mensen denken.”

Maar het is niet hopeloos. Het onderzoek stipt een aantal strategieën aan om onze primaten neven en nichten te beschermen voordat we ze kwijt zijn. Zo variëren de ideeën van het vergroten van beschermde gebieden tot duurzamere landbouwmethoden waar geen ontbossing voor nodig is. Fernandez-Duque vertelde me dat dit overigens niet alleen de verplichting van overheden is. Mensen kunnen ook invloed hebben door beter na te denken over aankopen, zowel door producten met palmolie te mijden, als nauwkeuriger kijken of meubilair niet is gemaakt van tropisch hout.

“Investeer je geld in goede spullen,” vertelde Fernandez-Duque. “En verbind jezelf aan de natuur. Ik geloof echt in de kracht van het verbinden van mensen met deze dingen.”