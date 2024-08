Zet de nieuwe video van FLOWERS aan als je even klaar bent met de realiteit

Toen ik de nieuwe video van FLOWERS binnenkreeg, dacht ik dat het een leuk liedje met een mooie clip zou zijn (bloemen zijn immers leuk en mooi). Ik had het mis. Na twee minuten kijken ben ik mijn woorden, identiteit en grip op de realiteit volledig kwijt. En dat gaat nog vier gelukzalige minuten door.

Hoewel het moeilijk was om uit deze trance te raken, lukte het me toch om nog wat informatie over de band op te zoeken. Als je net als ik dacht dat FLOWERS een vijfkoppige experimentele band met een berg effect-pedals en technologische snufjes was, dan heb je het goed mis. Het zijn slechts twee vrouwen, waarvan er eentje losgaat op drums, terwijl de ander zingt en gitaar speelt. Een beetje als The White Stripes, maar dan totaal niet zoals The White Stripes. Bekijk de clip voor Sunrise hierboven.



De debuut-EP van Flowers is vanaf morgen te luisteren op Subroutine Records.