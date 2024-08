Zet een flinke pot thee en bekijk hier ‘Noisey Blackpool 2’

Onze documentaire Noisey Blackpool kunnen we met gemak een onvervalst succes noemen. De jonge, hondsbrutale rappers die we volgden – Little T, Afghan Dan en Soph Aspin – zijn inmiddels wereldberoemd in hun stad, en ze worden zelfs door de grootste grime-artiesten in de gaten gehouden.

Het zou daarom ontzettend dom zijn als we hier geen vervolg op zouden maken. We keerden terug naar de Britse kuststad om te zien hoe de drie het nu maken, en keken hoe de online faam hun levens beïnvloedt. Ook worden er twee nieuwe spelers binnen de grime-scene van Blackpool geïntroduceerd, die net als hun rivalen niet op hun mondje zijn gevallen. Bekijk de documentaire hierboven.