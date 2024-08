Zet je zonnebril op en eet deze salade van geroosterde wortels met koriander, avocado en limoen

Als je denkt aan een ovenschotel vol geroosterde worteltjes, roept je brein daar automatisch beelden van rondwaaiende bruine bladeren en lelijke gebreide truien bij op – je weet wel, typische herfstscenario’s. Maar wortels zijn het hele jaar door lekker en moeten verdorie ook zo behandeld worden.

Je vraagt je nu misschien af: hoe kan ik die oranje langwerpige knollen in godsnaam bereiden zodat ze passen bij de vibe van dit warme weer?

Het antwoord is: gooi er de drie meest cruciale groene goden van elk zomermaal bij. Limoen, koriander en avocado! De combinatie is fris, romig en heeft genoeg pit om je wortels te transformeren in een lunch die erom smeekt gegeten te worden met een zonnebril op je neus. Maar als avondeten mag het ook. Daar doen we echt niet moeilijk over.

RECEPT: Geroosterde worteltjes met avocado, koriander en limoen

En als je zin hebt om dat alles weg te spoelen met een margherita, laat je lekker gaan. Wij maken de regels niet.