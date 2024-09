Zeven kunstdingen om je beste ruimtepak voor aan te trekken

Je kent hem misschien van die enorme zwevende astronautsculptuur op Lowlands afgelopen jaar. Het beeld maakte indruk bij mensen, en dat doet meer werk van Joseph Klibansky. Dit weekend vind je in Zwolle zijn eerste tentoonstelling in Nederland, en er wordt groots uitgepakt. De astronaut zal er ook staan.

Waar: Museum de Fundatie, Zwolle

Wanneer: Vanaf vandaag t/m 14 mei

Videos by VICE

Voor Act! Cut! Play! werden mensen uit verschillende disciplines bij elkaar gezet. Er waren drie teams en elk bestond uit een modeontwerper, een filmmaker en een theatermaker. Samen moesten zij een modefilm maken en het resultaat daarvan vind je dit weekend in De Brakke Grond. Bekijk hier alvast een teaser van de drie films.

Waar: De Brakke Grond, Amsterdam

Wanneer: Sinds donderdag t/m morgen

A photo posted by IFFR (@iffr) on Dec 1, 2016 at 7:58am PST

In Rotterdam is sinds afgelopen woensdag het IFFR aan de gang, een van de grotere filmfestivals van Nederland. Er zijn niet alleen ontzettend veel goeie films op grote doeken overal door de stad, maar ook lezingen, debatten, expo’s, muziek en feestjes. Als je van film houdt en wat tijd hebt, ga hier dan vooral even langs. Het programma vind je hier. De still hierboven is van American Honey (2016), die ook te zien zal zijn.

Waar: Verschillende locaties in Rotterdam

Wanneer: Sinds afgelopen woensdag t/m 5 februari

Ren Hang is een Chinese fotograaf die helemaal voor het jonge, droomachtige en bizarre gaat, en waarvan je hierboven alvast een voorproefje ziet. In zijn foto’s staat het menselijk lichaam centraal, maar het is geen pornografie. Eerder een anatomische benadering om dichter tot onze vormen te komen. Foam organiseert dit weekend een tentoonstelling over zijn naaktfotografie. Misschien leuk om met je moeder heen te gaan?

Waar: Foam, Amsterdam

Wanneer: Sinds gisteren t/m 12 maart

Arabian Nights, Lilith (Henriëtte van Gasteren), uit de serie A House is not A Home, via

Henriëtte van Gasteren begon rond haar veertigste met fotograferen, onder het pseudoniem Lilith. Volgens sommigen een late leeftijd, maar ze doet het goed. Inmiddels creëert ze fotoseries met verschillende thema’s, zoals haar huis, haar lichaam, of vrouwen in het algemeen. Dit weekend vind je vier series van haar, Intrauterine (letterlijk; in de uterus), Woman is the Pig of the World, A House is not a Home, Bit Player, en daarbij nog vier video’s.

Waar: Coda, Apeldoorn

Wanneer: Vanaf morgen t/m 28 mei

Foto door Shirin Mirachor, via

In hoeverre bepaalt je kleding hoe andere mensen je zien? En wat zou er gebeuren als je voor even van outfit zou ruilen met een andere groep uit de maatschappij. Dat is het idee achter de fotoserie Hipster / Muslim, waarin jonge moslimmannen voor even in de schoenen van hipsters staan, en andersom.

Waar: Oba, Amsterdam

Wanneer: Sinds gisteren t/m 31 maart

A photo posted by Oude Kerk (@oudekerkamsterdam) on Jan 25, 2017 at 7:09am PST

Vanavond kun je in de donkere stilte van de Oude Kerk genieten van een aantal oude celluloidfilms van kunstenaar Marinus Boezem. Na afloop gaan verschillende kunstmannen en -vrouwen met elkaar in gesprek over de betekenis van die films. Hierboven zie je zijn Breathing on a Screen, waarin hij, je voelt ‘m al aankomen, op kunstzinnige wijze op een scherm blaast. Toentertijd was dat nogal wat. Vanavond dus, als je wel in bent voor een alternatieve, kerkige filmnacht met vage videobeelden. Voor die echte durfals, die een beetje op ’t randje willen leven. Een beetje.

Waar: Oude Kerk, Amsterdam

Wanneer: Vanavond om 20:00