Zeven kunstdingen waarvan je dit weekend gaat dansen als Henk Krol

Driemaal is scheepsrecht moet Foam gedacht hebben deze week, want sinds gisteravond hebben ze er drie nieuwe exposities bij. Los Alamos van William Eggleston is de natte droom van iedereen die nog eens een roadtrip door het Amerika van de jaren zestig wil maken. Je kunt je ook verlekkeren aan de installaties van Daisuke Yokota in de tentoonstelling Matter, waar het niet om de foto’s gaat, maar om de experimenten met het materiaal. Ook verlegt Foam dit jaar drie keer haar grenzen door samenwerkingen aan te gaan met jonge fotografieplatformen uit het buitenland. Mexico trapt af in Foam x Hydra: Nelson Morales / Diego Moreno.





Waar: Foam, Amsterdam

Wanneer: William Eggleston t/m 7 juni, Daisuke Yokota t/m 4 juni en Foam x Hydra t/m 14 mei

