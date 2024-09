Zeven kunstdingen waarvan je dit weekend gaat dansen als Henk Krol

Driemaal is scheepsrecht moet Foam gedacht hebben deze week, want sinds gisteravond hebben ze er drie nieuwe exposities bij. Los Alamos van William Eggleston is de natte droom van iedereen die nog eens een roadtrip door het Amerika van de jaren zestig wil maken. Je kunt je ook verlekkeren aan de installaties van Daisuke Yokota in de tentoonstelling Matter, waar het niet om de foto’s gaat, maar om de experimenten met het materiaal. Ook verlegt Foam dit jaar drie keer haar grenzen door samenwerkingen aan te gaan met jonge fotografieplatformen uit het buitenland. Mexico trapt af in Foam x Hydra: Nelson Morales / Diego Moreno.

Waar: Foam, Amsterdam

Wanneer: William Eggleston t/m 7 juni, Daisuke Yokota t/m 4 juni en Foam x Hydra t/m 14 mei

Videos by VICE

Beeld: Djanlissa Pringels, Dante Land 2017

La Divina Commedia ofwel De goddelijke komedie is hét epos van de Florentijnse dichter Dante. Je zal het misschien op je literatuurlijst hebben zien staan en hebben gelaten voor wat het is. Maar zijn meesterwerk neemt je mee op een trip door de hel, het vagevuur en de hemel. En aangezien je dat meestal niet kunt navertellen, is het toch mooi dat je dat na aankomend weekend wel kunt. In een themapark gecreëerd door 25 kunstenaars kun je het allemaal beleven.

Waar: Paleis van Mieris, Amsterdam

Wanneer: Tot en met zondag

Beeld: F 16, 2000 ©Slewe Gallery, met dank aan de Kunsthal

De Kunsthal brengt een eerbetoon aan de Hollandse meester Jan Roeland, die in november vorig jaar overleed. Zijn werk was subtiel en precies. Hij koos ervoor om de meest gewone voorwerpen – zoals een hamer of wc-papier – te schilderen in zijn eigen stijl. Hij leerde zichzelf schilderen en won uiteindelijk grote prijzen. Een goede reden om uit je luie stoel te komen en de 41 schilderijen met vliegtuigjes, toiletpapier en F-16’s in Hal 4 te gaan zien.

Waar: De Kunsthal, Rotterdam

Wanneer: Vanaf morgen tot 17 juni

Beeld: Ciné Privé

Een circus reist van plek naar plek, en zo ook filmfestival Ciné Privé. En nu wil het toeval dat die twee samenkomen in de Circuskerk van Gent. Sinds gisteren zijn er allerlei korte films en animatiefilms te zien. En allez, het is ook nog eens de tiende editie van het festival, dus geen reden meer om thuis te gaan Netflixen.



Waar: Circuskerk van Malem, Gent

Wanneer: Morgen is de laatste dag

Beeld: Nalini Malani, Transgressions II (2000), met dank aan het Stedelijk Museum Amsterdam

In het Stedelijk is het weer tijd voor een nieuwe installatie. Deze keer geen machinespektakel, maar juist videoprojecties. Kunstenaar Nalini Malani gebruikt vier plastic cilinders waar zij de binnenkant van beschilderde. Deze draaien dan in het rond, met een snelheid van vier rondjes per minuut, terwijl een beamer ze verlicht. Het klinkt misschien ingewikkelder dan het is, maar vooral als iets wat je met je eigen ogen moet gaan zien.

Waar: Het Stedelijk Museum, Amsterdam

Wanneer: Tot 18 juni

Zwemparadijs Tropicana is niet meer, maar vanaf dit weekend komt daar een theatrale versie voor terug. Alleen is Rotterdam voor Amsterdam ingeruild. EXOOT – Tropical Healing is een expositie én performance van Jan Brokof, Theatergroep De Warme Winkel en Joachim Robbrecht. Aangezien de zon niet gaat schijnen, kun je je het beste omringen met kokosnoten en kolibries tijdens de opening dit weekend.

Waar: Vriend van Bavink Pacific Place, Amsterdam

Wanneer: Morgen van 17:00 – 23:00, expositie t/m 22 april

Beeld door en met dank aan Goys and Birls, NXS

Van een eerste keer hoop je altijd dat het speciaal is. En als het gaat om de experimentele publicatie van NXS Issue#1, dan zit dat wel snor. Designstudio Goys & Birls bundelt haar krachten met fanfare en ° c a r e ~ om er een sensueel dagje van te maken. Je kunt je namelijk te buiten gaan aan stimulerende slushies, geestdriftige optredens, een brunch (yes) en natuurlijk een hele hoop drank. En als kers op de taart kun je gelijk een kopie van de allereerste, spiksplinternieuwe NXS meenemen.

Waar: Fanfare, Bilderdijkstraat 165B, Amsterdam

Wanneer: Zaterdag 18 maart