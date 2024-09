Zeven recepten voor punch met alcohol

Een feestje organiseren is al chaotisch genoeg – je moet je dronken vrienden in toom houden, de buren tevreden houden vanwege de geluidsoverlast, en je wil het zelf ook nog een beetje naar je zin hebben. Het laatste waar je je zorgen over moet maken is de troep die ontstaat door alle bierdopjes en wijnkurken die je overal terugvindt de volgende dag.

Daarom zijn cocktails een goede oplossing. Giet alle drank in een grote kom met een hoop ijs, en je hebt er bijna geen omkijken meer naar. En wat ziet er feestelijker uit dan grote kommen vol gekleurde cocktails met vrolijke rietjes?

Videos by VICE

Als eerste gin & juice. Het wordt niet geadviseerd om na dit mixje van cranberry, sinaasappel, ananas, citroen en gin nog de weg op te gaan.

Deze rumpunch drinkt lekker weg. Zwarte thee, suiker, en citroen brengen een mooi evenwicht tegenover de krachtige mix van rum, cognac, sherry en rode wijn.

Een van de voordelen van punch is dat je goedkope ingrediënten kunt gebruiken. Julia Ziegler-Haynes is ervan overtuigd dat met genoeg appelcider en een beetje rozemarijn zelfs de goedkoopste whisky volstaat voor deze punch.

Hier is nog een goedkope tip van Julia – mix gewoon een paar blikken bier met sap. Ja, dit is gewoon grapefruit met bier, en geloof ons: het is lang niet zo vies als het klinkt.

Bedank Freye Estreller van Ludlows Cocktail Co. voor dit recept. Oké, deze Aperol Spritz met clementine en jello-shots is officieel geen punch, maar whatever, het zit in een grote kom en je wordt er vrolijk van.

Er zit genoeg alcohol in deze appelciderpunch: een flinke scheut Everclear, dat 95% alcohol bevat. Niemand zal het nog koud hebben na deze punch!