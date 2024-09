Zie een zangeres verdwijnen in een cocon die door drones wordt gebouwd

The Creators Project neemt een kijkje achter de schermen bij de muziekvideo van de Noorse zangeres Aurora. Regisseur Simon Thirlaway en het team van Carnegie Mellon University’s Robust Adaptive Systems Lab laten de zangeres verdwijnen in een enorme cocon die op het podium door drones wordt gemaakt. Aurora legt uit dat haar fascinatie met de combinatie van natuur en technologie wordt gerealiseerd doordat de organische vorm wordt gebouwd met behulp van geprogrammeerde drones. Ook symboliseert het thema van de videoclip haar eigen artistieke ontwikkeling.

Klik hier om meer te weten te komen over de duistere elektropop op haar nieuwste album All My Demons Greeting Me as a Friend.

Bekijk de hele muziekvideo hier.