Zie hier de hartverscheurende pleidooien van klimaatwetenschappers aan Trump

Afgelopen week bracht milieuactivist Collin Maessen een nieuwe YouTube-video uit, waarin zijn interviews met klimaatwetenschappers bij een bijeenkomst van de Amerikaanse Geofysische Vereniging te zien zijn. Hij vroeg ze een simpele vraag: wat zouden ze tegen Donald Trump willen zeggen als ze konden?

Het resultaat is hartverscheurend, en dat komt omdat veel wetenschappers bang zijn voor Trump en zijn kandidaten.

De video, waarin zeven wetenschappers van zeven universiteiten te zien zijn, is een mix van wanhopige pleidooien tot bezwaren tegen politieke agenda’s die de waarheid ombuigen en vereenvoudigde verklaringen over de basis van klimaatwetenschappen (nieuwsflits: de systemen van de Aarde zijn niet stabiel).

“In de Verenigde Staten is de belangrijkste voorspeller van de link tussen klimaatverandering en de verantwoordelijkheid van mensen niet hoeveel kennis we hebben van wetenschap – maar aan welke kant van het politieke spectrum we staan,” zegt atmosfeerwetenschapper Katharine Hayhoe van de Texas Tech Universiteit in de video. “Maar een thermometer is geen Democraat of Republikein. Het geeft ons geen antwoord dat afhankelijk is van waar we op stemmen.”

“Mijn nachtmerrie is dat de nieuwe regering de data, die de basis vormt voor ons onderzoek als klimaatwetenschappers, verminkt,” zegt Kim Cobb van de Georgia Tech Universiteit, “[Of] dat ze de satellieten die ons helpen om bedreigingen aan te zien komen in gevaar brengen.”

Peter Gleick van het Pacifisch Instituut en Sarah Myhre van de Universiteit van Washington gebruikten hun tijd voor de camera gewoon om de gehele onderbouwing voor het bestaan van klimaatverandering te herhalen. Stephan Lewandowsky (Universiteit van Bristol) greep de kans aan om te zeggen: “Onze volledige beschaving is gebaseerd op wetenschap.” En, de meest deprimerende boodschap kwam van Richard Alley (Pennysylvania Staatsuniversiteit), die zijn telefoon tevoorschijn haalde om te laten zien dat wetenschap ertoe doet.

Dat is dus waar we nu staan.

Toen ze werd gevraagd wat ze tegen Trump zouden zeggen, zochten veel wetenschappers hun toevlucht in het benadrukken dat wetenschap belangrijk is. Nu Trump officieel president is, lijkt deze boodschap ontzettend belangrijk te zijn.