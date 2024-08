Zie hier hoe Ronnie Fle… Flonti Stacks helemaal niets heel laat van Capelle

Flonti Stacks aka Nori aka Ronnie Flex aka Jordi Specht aka Mister Ik Vul Mijn Keel Met Gif bracht gisteren eindelijk NORI uit. Als je de eerste drie nummers van zijn nieuwe trap-mixtape hoort wil je brein niets liever dan eventjes vakantie nemen, uit je hoofd klimmen en een object ter grootte van een peuter schuimbekkend in puin trappen. In as leggen. Met de grond gelijk maken. Verbouwen. Molesteren. En waar kan dat beter dan in een cultuurpodium in Capelle aan de IJssel, zij aan zij met ongeveer tweehonderd jonge mensen die deze ontembare sloopdrang met je delen? Het is, ja sorry, weer eens compleet uit de hand gelopen. Fotograaf Mark Bolk was erbij om het vast te leggen.