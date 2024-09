Zie hoe een holografische walvis van licht door de lucht zwemt

Een driedimensionale en lichtgevende walvis zwemt kalmpjes door de lucht op het zoemende geluid van de geavanceerde technologie waarmee het is gebouwd. Deze indrukwekkende prestatie is het nieuwste werk van animatiestudio Treat, die technieken uit stop-motion combineerde met driedimensionale CGI-beelden om zo een vloeiende, bewegende animatie ‘in het echt’ te creëren.

Beeld met dank aan Treat Studios, Instagram

In een online uitleg vertelt de studio dat het project begon met een paar simpele, geanimeerde beelden. Vervolgens werden deze beelden weergegeven op een iPad die verbonden was aan bewegende rails, waardoor ze de “driedimensionale vorm van de walvis in een aantal stappen in de lucht na konden tekenen.” Terwijl de iPad heen en weer bewoog en iedere stap een ander deel van de walvis weergaf, legde een spiegelreflexcamera het resultaat vast. Die beelden zijn vervolgens weer samengebracht in de stop-motionvideo hieronder. De bewegende zeebodem, tenslotte, is niets meer dan wat plastic platen en wat handwerk.

Ga naar de website van Treat om meer van hun werk te zien.