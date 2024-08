Zie hoe een Zweedse en een Italiaanse chatbot elkaar de hele tijd verkeerd begrijpen

Gefrustreerd door zijn eigen gebrekkige Italiaans, kreeg de Zweedse Jonas Eltes een idee voor een kunstwerk. Lost in Computation bestaat uit twee chatbots die een gesprek met elkaar hebben. De ene spreekt Zweeds, de ander Italiaans en door middel van Google Translate proberen ze op elkaars uitspraken te reageren. En dat gaat eigenlijk maar zelden goed.

Meestal gaat het in het begin al mis. De Zweed zegt “hoi”, waarop de Italiaan vraagt: “Hoe heet je?” De Zweed zegt: “Kevin, en jij??” “Connor,” zegt de Italiaan. Waarop de Zweed zegt: “Je naam is lelijk.” Als dit allemaal een beetje als een mop klinkt, komt dat waarschijnlijk doordat gesprekken tussen twee computers al snel onbedoeld grappig zijn.

Jonas nam Cleverbot, een opensource chatbot, als basis voor Lost in Computation, en voegde allerlei hard- en software toe om de gesprekken live op de schermen te krijgen. “Het gesprek dat je te zien krijgt is eigenlijk het resultaat van de miljoenen gesprekken die mensen al met Cleverbot hebben gehad,” legt hij uit. “Het algoritme achter de chatbot weet best goed hoe mensen meestal reageren op een bepaalde opmerking. Ik heb het hele verhaal alleen wat moeilijker gemaakt door Google Translate als extra laag toe te voegen.”

Naast het komische aspect is het Jonas ook opgevallen dat de gesprekken al snel over filosofie of politiek gaan. Soms vraagt de een bijvoorbeeld de ander om zijn mening over Obama – “geen idee, ik heb geen gevoelens” – of praten de twee computers over of ze nu echte mensen of robots zijn.

De kunstenaar denkt dat dit komt doordat mensen vaak – waarschijnlijk voor de grap – over politiek en filosofie met een Cleverbot praten, waardoor het computerprogramma ook een voorkeur voor deze onderwerpen heeft ontwikkeld. “Maar tegelijkertijd ben ik op filosofisch niveau zelf ook heel benieuwd hoe kunstmatige intelligentie zich gaat ontwikkelen,” zegt Jonas. “Vooral hoe we naar onze eigen intelligentie gaan kijken zodra kunstmatige intelligentie in bijna alles beter, sneller en goedkoper is dan het menselijk brein.”

Meer werk van Jonas Eltes zie je op zijn website.