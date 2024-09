Zie hoe elektriciteit als bliksemschichten door houten planken schiet

Het lijkt misschien een computeranimatie, maar in werkelijkheid ben je aan het kijken naar brandend hout. Voor zijn nieuwe video zette Gabe Casdorph heel veel volts op houten planken, waardoor de elektriciteit er als een bliksemschicht doorheen schoot. Hij heeft het schouwspel gefilmd met een macrolens en sommige van de beelden heeft hij gespiegeld. Dat is dan ook meteen alle digitale beeldbewerking die eraan te pas is gekomen. De filmmaker noemt het “een experiment met Lichtenberg-figuren”, de vorm die elektriciteit geneigd is om aan te nemen, zoals je ziet in een plasmalamp of een bliksemschicht. En Casdorph bewijst dat ze ook best geschikt zijn als beeld bij elektronische muziek.

Bekijk Fractal Electrique hieronder.

