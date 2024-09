Zie hoe tranen van rouw opdrogen tot kristallen

Screencaps door auteur

Voor zijn nieuwste muziekvideo Where Is Mawt moest Takami Nakamoto – van NONOTAK studio – heel wat tranen laten vloeien. Hij bewaarde zijn tranen in reageerbuizen en legde vervolgens enkele druppels onder de microscoop. Fotograaf Maurice Mikkers legde de kristallisatie van de tranen meer dan vijftig keer vast.

“De tranen waren maximaal twee uur houdbaar, dus Takami moest opnieuw gaan huilen als we er langer over deden, of als de reageerbuizen leeg waren,” vertelt Mikkers aan The Creators Project. “Ik richtte me vooral op het filmen van het kristallisatieproces. Takami bewerkte de opname zodat het paste bij de muziek. Aan de eerste versie zagen we direct welke richting onze samenwerking op zou gaan.”

De eerste samenwerking tussen Nakamoto en Mikkers kwam voort uit een tragedie. Eerder dit jaar verdween de vriend van Nakamoto, Mathieu Trudel, zonder iets aan zijn naasten te vertellen. Nakamoto nam contact op met Mikkers en samen startten ze een project over het verdriet en de angst rondom de verdwijning. Nakamoto was al bekend met het werk van Mikkers, want hij had Imaginarium of Tears gezien op REUSE Festival in Koeweit, en hem toen ook even ontmoet. Nakamoto wilde een soortgelijk project doen, maar dan met zijn eigen tranen, en dat gebruiken voor zijn muziek. Mikkers stemde er gelijk mee in.

Een paar dagen later werd het lichaam van Trudel gevonden nabij Petrie-eiland in Canada. Nu hun grootste angst was uitgekomen besloten Nakamoto en Mikkers om de volgende dag in Den Haag af te spreken. Hier begonnen ze te filmen en de muziek in te spelen.

“Door onze visies, ideeën en passies te combineren konden we iets maken dat ik al heel lang wilde doen: een video van de kristallisatie van tranen op muziek die er speciaal voor is gecomponeerd,” vertelt Mikkers. “In dit geval was het eigenlijk meer. We hadden het gevoel dat deze twee media elkaar konden versterken door de gevoelens en emoties te combineren.”

“De gevoelens die deze tragedie bij ons opwekte moeten niet verloren gaan,” voegt Mikkers toe. Door samen een muziekvideo te maken hebben we de tranen en herinneringen van Takami veranderd in iets dat Mathieu vereeuwigt.”

‘Where is Mawt’ is te beluisteren op Velocity, de nieuwste EP van Takami Nakamoto. Klik hier om meer van zijn werk te zien, en hier voor het werk van Maurice Mikkers.