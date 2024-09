Zijn dieren in staat om zelfmoord te plegen?

Het vreemdste aan de relatie tussen mensen en dieren is misschien wel onze wens om een dier op een mens te laten lijken. Om die reden is er kleding voor katten en zijn er dansende beren. En ja, er zijn mensen die het geweldig of grappig vinden. Maar hoe zit het met de overeenkomsten in gedrag tussen mens en dier? Kunnen dieren bijvoorbeeld ook net zo depressief zijn als wij, en als gevolg hiervan zelfmoord plegen?

Nog niet zo lang geleden dachten de meeste mensen van wel. Zo schreef de Britse krant The Satirist in 1845 over een “gezonde” hond in Holmfirth die zelfmoord had gepleegd door zichzelf te verdrinken. Bioloog Edward Jesse schreef daarom in Anecdotes of Dogs (1858), dat de planning en “meerdere pogingen” het ultieme bewijs waren dat honden in staat zijn zelfmoord te plegen.

Een aantal jaren later, in 1874, werden er zelfs zelfmoordexperimenten uitgevoerd op dieren. Al langer was er het vermoeden dat schorpioenen zelfmoord pleegden als het ze even te veel werd. En dit is uiteindelijk ook wetenschappelijk getest. Door middel van een lens werd zonlicht op het diertje gericht, die uit paniek rond begon te rennen. Bij een vijfde poging besefte het beestje dat verzet geen zin had en stak het zichzelf in de rug: volgens de wetenschappers pleegde het diertje zelfmoord.

Ook de afgelopen eeuw zijn er verhalen over suïcidale dieren. Het bekendste verhaal is misschien wel die van de massazelfmoord van lemmingen.



Maar het debat kwam pas echt op gang met het boek Suicide van Emile Durkheim. Het boek zorgde in 1897 voor een revolutie in het wetenschappelijk debat over zelfmoord. Hierin beschrijft Durkheim zelfmoord als: “alle gevallen van overlijden die direct of indirect voortkomen uit een positieve of negatieve daad van het slachtoffer, waarvan hij of zij het resultaat wist.” In andere woorden: iemand die zelfmoord pleegt moet ook echt willens en wetens de dood zijn ingestapt. Volgens Durkheim hebben dieren hebben niet het vermogen om te begrijpen wat de consequenties zijn van hun daad, en kunnen ze dus geen zelfmoord plegen.

Ook de afgelopen eeuw zijn er verhalen over suïcidale dieren. Het bekendste verhaal is misschien wel die van de massazelfmoord van lemmingen (een soort woelmuizen). De makers van de Disney-documentaire White Wilderness, uit 1958 lieten een groep lemmingen rondrennen om te doen alsof ze aan het migreren waren, en toen daar genoeg shots van waren gemaakt, joegen ze de beestjes van een klif af. Het algemene gedachtegoed was toen dat lemmingen dit deden, dus de makers wilden het graag op film hebben.

De vervalste beelden zorgden ervoor dat de documentaire een groot succes werd, en vormde een inspiratiebron voor de makers van het computerspel Lemmings. Maar het zorgde er ook voor dat het algemene gedachtegoed over de zelfmoord van lemmingen bevestigd werd.

Beelden uit de documentaire White Wilderness. Beeld: YouTube



In 2014 merkten Edmund Ramsden en Duncan Wilson, van de universiteiten van respectievelijk Londen en Manchester, terecht op dat alle kenmerken die samengaan met zelfmoord – emotie, intelligentie, het brein en bewustzijn – niet alleen menselijk zijn. Maar ontkennen dat dieren zelfmoord plegen zorgt ervoor dat het lijkt alsof al deze kenmerken ook alleen maar voor mensen gelden. Maar emotie is zeker aanwezig bij dieren. Denk bijvoorbeeld aan rouwende honden.

Het artikel van Ramsden en Wilson inspireerde psychiater Antonio Preti, die schreef dat een aantal van de algemene aanleidingen voor zelfmoord, zoals angst en tot op zekere hoogte ook depressies, bij dieren voorkomen. Sommige dieren vertonen namelijk de symptomen van hulpeloosheid, wat in zekere mate is verbonden met depressie. Voorlopig zijn deze overeenkomsten nog wel te dun om echt wetenschappelijk hard te maken, maar ze zijn het onderzoeken meer dan waard.

Het zelfbewustzijn van dieren is namelijk belangrijk om zelfmoord te kunnen plegen. Je moet jezelf wel eerst als een individu kunnen zien, voordat je kan beseffen dat er de mogelijkheid is om uit het leven te stappen. En laat dat zelfbewustzijn nou net in een aantal dieren zijn gevonden, zoals dolfijnen en olifanten. Beide dieren zijn namelijk in staat om hun eigen reflectie te herkennen. Dus hoe kan er met zekerheid worden gesteld dat dieren geen zelfmoord plegen als niet eerst alle mogelijkheden zijn onderzocht. Het zelfbewustzijn, gevoelens van angst en hulpeloosheid, bieden genoeg nieuwe invalshoeken om zelfmoord bij dieren te onderzoeken.