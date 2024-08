Zit iemand nou echt te wachten op een mannelijke seksrobot?

Er is maar weinig bewijs dat seksrobots die geile dystopische nachtmerrie – of fantasie – zijn waar iedereen het altijd over heeft. In krantenkoppen worden ze regelmatig zo afgeschilderd, maar dat weerhoudt mensen er niet van om helemaal wild te worden als ze het over die dingen hebben. Wees niet bang, hete seksbots gaan niet het einde betekenen van menselijke seks. En er zal de komende tijd ook nog geen commercieel beschikbare, zelfbewuste, mensachtige sexrobot in elke meterkast te vinden zijn.

Maar ze komen wel dichterbij. Toen het nieuws naar buiten kwam dat mannelijke seksrobots (robots zijn objecten en hebben geen gender, maar we verwijzen naar hoe Realbotix ze benoemt) misschien al wel dit jaar beschikbaar zijn, sloegen de media op hol bij het idee van een robot met een penis. Maar zoals bij iedere innovatie in sekstechnologie vraag ik me af: wie is de doelgroep?

De CEO van Realbotix, Matt McMullen, vertelt aan de Daily Star Online dat het bedrijf van plan is om de “mannelijke” versie van hun seksrobots dit jaar op de markt te brengen. Op dit moment adverteert het bedrijf alleen met Harmony, een vrouwelijke seksbot die ook nog uitgebracht moet worden. Realbotix is een dochterbedrijf van Abyss Creation, en is het zusterbedrijf van RealDoll. Realbotix vertelde me dat de nieuwe bots eruit gaan zien als de huidige lijn mannelijke RealDolls.

“Nick,” one of the male RealDolls that Realbotix’ robots will be based on. He’s a reader. Image: RealDoll

De meeste seksrobots die we tot nu toe hebben gezien, waren prototypes met een vrouwelijk lichaam, die waarschijnlijk ontworpen zijn voor heteroseksuele mannen (een “seksrobotbordeel” in Barcelona was vorig jaar even wereldnieuws).

Een volledige mensachtige robot die in staat is om genot bij een echt persoon op te wekken, zou ongelooflijk zijn. En als dat ding dit jaar uit zou komen, zou het ver op de concurrentie voorlopen. Dus om er zeker van te zijn dat ik niet voor niks in de wereld van neukbots duik, vraag ik aan Realbotix of hun mannelijke versie echt bestaat en of-ie ook echt dit jaar uitkomt.

“Ja, ik kan bevestigen dat Realbotix al bezig is met een mannelijke versie van onze robots,” vertelt woordvoerder Guile Lindroth per mail. Hoewel het bedrijf geen specifieke datum noemt, legt hij uit dat de mannelijke robots ook bestuurd zullen kunnen worden met een AI-app, en dat de bot zich ook echt als een man gedraagt. En net als Harmony zullen de nieuwe bots hitte- en aanraaksensoren hebben.

Maar critici vinden het maar niks. “Dit is een robot gemaakt door Matt McMullen die de wereld door een mannelijke lens ziet,” vertelt Cindy Gallop van MakeLoveNotPorn aan de telefoon. Ze leest quotes van McMullen voor uit een van de tabloidartikelen: over dat je zo’n bot in kunt pluggen en “zo lang door kunt gaan als je maar wilt.”

“‘Zo lang als je wilt’ is niet de vrouwelijke definitie van fantastisch goede seks,” zegt ze. “Ze gaan er dan vanuit dat het enige wat voor vrouwen goede seks kan zijn, is dat je gewoon zo lang tekeer kunt gaan als een drilboor. Fuck die shit.”

Een mensvormige neukmachine met gaten is rechttoe rechtaan genoeg voor de piemelbezitter: kies een gat en leef je uit. Maar voor vrouwen werk dat niet. “In deze wonderlijke wereld van seksuele robotgelijkheid, zou ik heel graag willen weten hoe deze robot mij een gigantisch orgasme gaat geven met zijn mond, tong en lippen,” zegt Gallop. “Ik zou echt heel graag willen zien hoe een mannelijke seksrobot die ontworpen is door vrouwen eruitziet.”

Computerwetenschapper en de auteur van het nog te verschijnen boek Turned On: Science of the Sex Robot, Kate Devlin, doet hier veel onderzoek naar. “Seksrobots en seksspeeltjes zijn twee uit elkaar groeiende paden, waarbij de seksrobot in zijn huidige vorm uit de sekspop gegroeid is,” zegt ze per mail.

“Het zou veel interessanter en minder controversieel zijn als die paden samen zouden komen. Dat ze interactieve sekstechnologie en abstracte, niet-menselijke vormen zouden hebben.”

Op een heel basaal niveau is het belangrijk dat verschillende seksuele voorkeuren en lichamen naast een hyperseksuele vrouwelijke vorm te zien zijn, vertelt seksblogger Girl on the Net per mail (dit is een pseudoniem). Een mannelijke seksrobot zou bijvoorbeeld een aanwinst kunnen zijn voor homoseksuele mannen die op zoek zijn naar een mensachtige metgezel. Maar het is nog steeds een maatschappelijk voorgeschreven definitie van wat aantrekkelijk is.

“Een van de grootste problemen waar we nog mee worstelen is dat ‘seks’ al zo lang wordt gedefinieerd door ‘wat heteroseksuele mannen geil vinden’, en er is een gigantisch grote wereld van seksuele voorkeuren die in mainstream-porno en de wereld van seksrobots niet langskomen,” zegt ze.

Vandaar die “zo lang doorgaan als je wilt”-opmerking.

Mannelijke robots zijn een stap in de richting van meer diverse representatie in sekstech, maar nog niet echt een stap vooruit. Gebeeldhouwde buikspieren, sterke armen, een opvallend lege standaardblik: Realbotix beweert zelf dat ze de grenzen van roboseksualiteit willen verleggen, dan nog houden ze krampachtig vast aan de oude stereotypen van wat heteroseksuele mannen denken dat vrouwen willen. In werkelijkheid zijn de mannen veel meer softboys in de heteroporno waar vrouwen naar kijken. En toch moeten we nog steeds kiezen tussen de onrealistisch hete fembot en de onrealistisch hete boybot. Dat helpt niet echt om traditionele gendernormen te doorbreken en laat ons de wilde wereld van nieuwe seksuele voorkeuren ook niet verkennen.

De AI-persoonlijkheden van seksrobots zijn ook vooral geprogrammeerd als heteronormatieve, stereotypeversterkende chatbots. Devlin zegt dat ze liever ziet dat seksrobots abstracte, niet-menselijke, maar nog steeds bevredigende vormen zouden krijgen.

“Er is veel tech die nog ontwikkeld moet worden om een bot te maken waar mensen aan denken als ze aan seksrobots denken.”

Maar uiteindelijk is al het gepraat over seks met een AI-bot met een mannenlichaam nog steeds gewoon speculatie. Zoals teledildonics-ontwikkelaar Kyle Machulis me via Twitter vertelt, gaan bijna alle verhalen over producten die in het beste geval nog in de onderzoeks- en ontwikkelingsfase zitten, en waar “in het slechtste geval gewoon over wordt gelogen”.

Een animatronische seksrobot die reageert op aanrakingen, met behulp van AI communiceert en je niet doodneukt of je lul eraf scheurt is nog steeds toekomstmuziek. Op het moment kunnen robots amper lopen, laat staan goede seks hebben.

“We zijn nog lang niet zo ver als seksspeeltjes, of welke sector vol robots dan ook,” zegt Machulis. “Er is veel tech die nog ontwikkeld moet worden om de bot te maken waar mensen aan denken als ze aan seksrobots denken.”

Voorlopig is de “mannelijke seksrobot” nog gewoon een paspop met een voorbinddildo.