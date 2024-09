Zitten pornosterren binnenkort allemaal zonder werk?

Maak kennis met de pornoster van de toekomst. Ze is blond, knap en rondborstig, met slechts een klein nadeel: ze is waarschijnlijk geen mens.

Experts voorspellen dat interactieve en virtuele porno – samen met computergegenereerde “acteurs” – het nieuwe, grote ding gaan worden in de porno-industrie. Nu technologie goedkoper en gebruiksvriendelijker wordt, lijkt CGI-porno klaar om de concurrentie aan te gaan met de mensen die in de porno-industrie werken, aldus futuristen, vernieuwers, en bestuurder in de pornowereld.

Het is het zoveelste voorbeeld van automatisering waardoor traditionele banen verdwijnen. Er zullen dan ook binnenkort minder porno-acteurs zijn, zeiden een aantal experts aan Motherboard.