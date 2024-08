Zo ben je zo min mogelijk tijd kwijt aan het uitkiezen van een zorgverzekering

Nog maar anderhalve maand te gaan en dan breekt 2018 alweer aan. Ergens in je achterhoofd weet je dat er nog een paar taken zijn die je nu echt van je to-dolijstje af wil strepen voordat het zover is. Uitzoeken welke oud-en-nieuwfeestjes je dit jaar niet wil missen, je goede voornemens opstellen (of niet) en gauw nog even checken of je iets aan je zorgverzekering moet veranderen; typisch zo’n klusje waar je het liefst niet al te veel tijd aan wil besteden.

Je wil natuurlijk wel een zorgpakket dat aansluit op de zorg die je eventueel nodig hebt in 2018. Maar het uitzoeken van de zorgverzekering die het best bij je past kan nog best een ingewikkelde klus zijn. De premies en de pakketwijzigingen die begin 2018 ingaan zijn inmiddels bekend. Het is daarom geen slecht idee om op de website van je eigen zorgverzekeraar na te lezen wat die wijzigingen betekenen voor je huidige zorgverzekering. Tenslotte kan alleen jij bepalen of jouw zorgverzekering nog wel aansluit op jouw wensen. Daarbij is het verstandig om goed naar je persoonlijke situatie te kijken. Hoe oud je bent, of je bepaalde medicijnen gebruikt en of je van plan bent wat vaker een bezoekje aan een specialist te brengen: allemaal factoren die van invloed zijn op de zorg die je in 2018 eventueel nodig zult hebben, en dus ook op de zorgkosten die je maakt.



Tegelijkertijd wil je wel een pakket met een betaalbare premie. En, als het even kan, je zorgkosten zonder al te veel moeite kunnen declareren. Om erachter te komen welke zorgverzekering jou het meest te bieden heeft, stel je jezelf alvast deze vragen:

Videos by VICE

Uit welke soorten zorgpakketten kan ik ook alweer kiezen?

Je kunt kiezen uit een restitutiepolis of een naturapolis. Als je een naturapolis hebt, kun je het beste aankloppen bij een zorgaanbieder met wie jouw zorgverzekeraar afspraken heeft gemaakt. Mogelijke rekeningen worden dan direct naar je zorgverzekeraar doorgestuurd, je hoeft ze dus niet zelf voor te schieten.



Of je nu voor een restitutiepolis of naturapolis kiest, elke zorgverzekering bestaat uit ten minste de basisverzekering. Mocht je aankomend jaar van plan zijn extra veel bezoekjes aan de tandarts of de fysiotherapeut te brengen, dan is het de moeite waard om te kijken naar een aanvullende zorgverzekering.

Is mijn zorgverzekeraar makkelijk te bereiken?

Tegenwoordig kun je steeds meer zelf regelen op de website van je zorgverzekeraar. Maar als je een specifieke vraag hebt, is het wel zo fijn om op elk moment de klantenservice te kunnen bereiken. Het liefst op de manier die jou het beste uitkomt, bijvoorbeeld via sociale media of via een chatfunctie op de website, zoals ook bij Anderzorg mogelijk is. Handig, als je geen zin of tijd hebt om tijdens kantooruren te bellen.

Hoe makkelijk kan ik mijn zorgkosten declareren?

Stuur jij de rekening van je zorgaanbieder per post naar je zorgverzekeraar? Gelukkig zijn er inmiddels manieren bijgekomen waardoor declareren een stuk makkelijker gaat. Anderzorg heeft bijvoorbeeld een app gelanceerd waarmee je snel je polis kunt checken en je zorgkosten kunt declareren. De zorgpas is voor het gemak alvast in de app gezet. Als er om je zorgpas wordt gevraagd, hoef je dus alleen nog maar in te loggen met fingerprint en je gegevens in de app te laten zien.

Wat verwacht ik nog meer van mijn zorgverzekeraar?

Tegenwoordig kun je prima je vakantie verzekeren bij je zorgverzekeraar. Met een reisverzekering die perfect aansluit op je zorgverzekering kun je zorgeloos het vliegtuig instappen. Bij Anderzorg krijg je bovendien twintig procent korting op je reisverzekering. Hoe dat werkt, kun je lezen op de website. Daar vind je ook I’m a Foodie, blogposts vol informatie over voeding en sporten, geschreven door diëtisten met een achtergrond in gezondheidswetenschappen of bewegingswetenschappen. Je kunt zelfs whatsappen met de (sport)diëtisten van I’m a Foodie. Het enige wat je hoeft te doen is je vraag naar het nummer op de website te appen, en je ontvangt dan tijdens het speciale spreekuur antwoord.



Wat is voor jou belangrijk bij het kiezen van een zorgverzekering? Vind via de website van Anderzorg de zorgverzekering die bij je past.