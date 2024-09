Zo bereiden platenwinkels zich voor op ADE

ADE is begonnen, wat betekent dat danceliefhebbers weer massaal naar Amsterdam trekken. Dj’s staan soms wel drie of vier keer op een dag te draaien en halen alles uit de kast. Met zo’n stad vol dj’s en muziekliefhebbers loopt het natuurlijk storm bij platenwinkels. We vroegen aan drie winkels hoe zij zich voorbereiden op Amsterdam Dance Event en hoe ze omgaan met de drukte.

Bram Merkx (Mary Go Wild)

THUMP: Ha Bram, jullie hebben er zin in. De hele winkel staat vol met bier.

Bram Merkx: Dat is puur overmacht, omdat we zo klein zijn. Sinds twee jaar organiseren we raves in onze kelder, en die zijn erg populair. Je ziet dat het zo goed als onmogelijk is om de hele kelder leeg te halen. Het staat vol dozen met ADE-merchandise, als het goed is zijn die over een week allemaal weer weg. Wat kerst voor een supermarkt is, is ADE voor platenzaken. In de drie weken die eraan vooraf gaan, lijkt het voor ons alsof er niks anders bestaat dan Amsterdam Dance Event. Logisch, want de hele stad zit vol met mensen die graag een plaatje of een shirtje willen scoren.

Hebben jullie dit jaar nog iets speciaals in petto?

ADE komt voor ons heel goed uit dit jaar, want we zijn net begonnen met ons eigen platenlabel. De eerste twee releases zijn net binnen, en daar staan ook artiesten op die op onze Basement Rave draaien. Als je in onze winkel kijkt, zie je een groot aanbod aan populaire labels als Drumcode en Fifty Weapons, maar ook kwalitatieve lokale releases waar we erg in geloven. We hebben een dagprogramma dat gratis toegankelijk is, dus er komen ook een hoop mensen langs die nog niet zo bekend zijn met de dancescene en die willen we niet vergeten, naar mijn mening gebeurt dat tijdens ADE best vaak. Ik hoop dat wij de plek zijn waar mensen naartoe komen en begrijpen waarom iedereen zo enthousiast is over ADE.

Die raves in jullie kelder, hoe moet ik dat voor me zien?

Ik weet niet of je de beelden van vorig jaar nog voor ogen hebt, maar het wordt precies wat je van een basement rave kunt verwachten. We zijn eigenlijk maar gewoon een winkel die een feest organiseert, waarbij alle artiesten voor niks komen. Het is een uit de hand gelopen idee, maar we hebben hier al namen als Steve Rachmad, Secret Cinema en DJ Pierre gehad.

Maar dit jaar is het dus niet in jullie kelder. Waarom niet?

Er zijn twee dingen aan de hand. Je ziet het, we groeien gewoon uit ons jasje, dus als we de hele kelder hier leeghalen, zijn we vier bestelbusjes verder. Daarnaast kregen we te horen dat wat we vorig jaar deden niet helemaal door de beugel kon. Daarom hebben we gekozen voor een andere locatie. Dat gaat op de sfeer geen enkele invloed hebben, maar het is wel goed voor de relatie met de buurt en de gemeente.

Wat ging er dan fout?

We gingen flink los hier in de kelder met z’n allen, maar als het misgaat, gaat iedereen eraan. Het is leuke plek voor een verjaardag, maar als hier vijfenzestig man binnen staat en driehonderd voor de deur, mogen we blij zijn dat het twee jaar lang goed is gegaan. Het is een beetje uit de hand gelopen.

Wat voor mensen komen langs?

De grootste nachtvlinders, de bovenbuurvrouw en toevallige voorbijgangers. Dat is onze kracht. Als je naar een credible feestje wil gaan om een grote naam te zien, moet je lekker een kaartje kopen.

De Basement Raves vinden dit jaar plaats in de naastgelegen nachtclub San Francisco



Abel Nagengast (Redlight Records)

THUMP: Hey Abel, merken jullie al wat van ADE?

Abel Nagengast: Ja, het is al wat drukker dan normaal. Het was eigenlijk voor het eerst dat je het zo nadrukkelijk zag aankomen. In de afgelopen jaren zijn we ook een soort ontmoetingsplek geworden.

Hoe is dat zo gekomen?

We bestaan nu vier jaar, en ik denk dat we steeds bekender zijn geworden. Natuurlijk is het heel fijn dat Red Light Radio hiernaast zit, waardoor er vaak dj’s komen die nog wat platen kopen voordat ze gaan draaien. We zijn echt een platenzaak gericht op dj’s.

De ruimte is hier vrij beperkt, dat wordt vast proppen.

Ik vrees van wel. Als hier twintig man binnen zijn, is het al behoorlijk vol. Je begrijpt wel hoe het gaat worden tijdens ADE.

Ilker Soylu (Zwart Goud)

THUMP: Wat betekent ADE voor jullie?

Ilker Soylu: Onze winkel ging vorig jaar tijdens ADE voor het eerst open. Dat was echt de perfecte lancering. Het was een gekkenhuis, daarom had ik zelfs een uitsmijter bij de deur staan. Elke dag draaiden hier dj’s. Zo hadden we de jongens van Agent of Time uitgenodigd. Stephan Bodzin gaf nog een workshop.

In die week heb ik veel nieuwe mensen leren kennen, zo kwamen er toevallig mensen binnen uit Turkije, die niet hadden verwacht dat ik ook Turks was. Het mooie is dat veel mensen Zwart Goud nu zien als hun thuis. In de beginfase hebben de instore sessions de platenzaak best wel versterkt. Zo nodigden we elke week wel dj’s uit om te draaien. Veel lokale dj’s, maar ook internationale gasten zoals Henning Baer, John Osborn Eduardo de la Calle en Kornél Kovács.

En wat gaan jullie dit jaar doen?

Natuurlijk doen we weer leuke instores, maar we zijn iets kieskeuriger dit keer. We zijn een platenzaak en geen club, dus we doen dit jaar alleen dingen in het weekend. Op vrijdag draaien onze medewerkers, en ook dj’s als Titia, Selen Parman, Flying Monk, Sub_Surface, Robbert Sikking en ikzelf. Zaterdag hebben we Dark Entries uit San Francisco, een van onze favoriete labels. Met dj’s als Bézier, een van de leden van Honey Soundsystem, en Josh Cheon, de eigenaar van het label. Nathan Lake gaat die avond hosten, want hij houdt van rare, zeldzame platen en deze avond past daarom perfect bij hem.