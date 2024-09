Zo eet je als een Mexicaanse worstelaar

Veel mensen denken dat Mexicaans worstelen maar een spelletje is – allemaal nep, geen druppeltje bloed. Maar stel je eens voor dat je in de ring staat en een beuk krijgt van je tegenstander die bijna 100 kilo weegt. Het zou je dood kunnen worden, of op z’n minst een paar botten verbrijzelen.

Om dat te voorkomen moeten luchadores – beoefenaars van de Mexicaanse vechtsport lucha libre – veel oefenen, en vooral goed eten.

Hoewel deze worstelaars in Mexico een mythische heldenstatus genieten, zijn ze nog altijd menselijk als het om eten gaat. Je zou verwachten dat ze zich volproppen met taco’s, guacamole en burrito’s, maar in de werkelijkheid handhaven ze een strict voedingsregime. Worstelaar zijn is niet alleen een sport, maar een manier van leven in Mexico, en wil je overleven dan moet je de verleiding leren weerstaan om zomaar alles in je mond te proppen.

De echte namen en gezichten van de worstelaars in dit artikel zijn niet bekend. Hun maskers zijn een cruciaal onderdeel van het mythische aspect van lucha libre, een traditie die dateert uit het begin van de twintigste eeuw. De bekendste luchador die ooit leefde, El Santo, nam zijn zilveren masker mee tot in zijn graf. Maar wanneer de luchadors de ring verlaten, veranderen ze echter weer in gewone stervelingen. Ze zouden naast je kunnen zitten in de metro of de bioscoop en je zou ze nooit herkennen.

The Son of Doctor Murderer

The son of Doctor Murderer — één van de meest populaire Mexicaanse worstelaars — begon zelf met vechten toen hij vijftien jaar oud was (sinds 2009 noemt hij zichzelf ‘The Son of Doctor Murderer’). “Worstelen is alles voor me,” vertelt hij. “Het heeft me wijsheid en discipline gegeven en maakt me elke dag een beter mens.”

“Voor ik naar de sportschool ga móét ik gebakken eiwitten eten,” zegt hij. “Het is de perfecte voedingsbron. Maar voor een gevecht neem ik een proteïneshake, die zijn veel lichter. Anders moet ik overgeven.” Zijn ontbijt: twee sneetjes brood met kalkoenfilet, gebakken eiwitten, zout, chilipeper en kaas en een proteïneshake met vanillesmaak.

Sexy Powder

Sexy Powder is 25 jaar oud en vecht nu 4 jaar. Haar belangrijkste advies is om op te passen met de grootte van je porties en om van goed eten een gewoonte te maken. “Zorg dat je groenten binnenkrijgt. Ze vormen het basisingrediënt voor goede dagelijkse voeding,” zegt ze.

“Ik volg een strict sapdieet en dat werkt heel goed voor mij. Ik eet vijf maaltijden per dag. Naast mijn ontbijt eet ik halverwege de ochtend een salade en een smoothie. Mijn lunch bestaat uit eiwitten, zoals kip of vis, en een smoothie met verschillende soorten groenten en fruit. In de middag drink ik een sapje van citrusvruchten en als avondeten eet ik meestal tonijn.”

Nog een tip: “Ik eet pure chocolade voor ik de ring in ga. Het is een goede antioxidant en het geeft me energie om te vechten.” Sexy Powders ontbijt bestaat uit een salade met appel en zoutloze kaas plus een smoothie van spinazie, appel en banaan.

Solar

Solar worstelt al meer dan 40 jaar en is een levende legende. Hij wil ons zijn echte leeftijd niet vertellen maar zijn vrouw, die in de gaten houdt wat er allemaal in de keuken gebeurt, verklapt met een glimlach: “Hij is rond de 60.”

“Ik sta elke week in de ring, maar ik begin me af te vragen of het einde van mijn carrière niet in zicht is,” vertelt hij me. “Ik probeer er maar niet te veel over na te denken. Worstelen is te belangrijk voor me.”

“Toen ik begon was er niemand die me kon vertellen hoe ik moest eten en deed ik maar wat,” voegt hij eraan toe.”’s Nachts dronk ik een liter melk en at ik een kilo bananen. Tegenwoordig eet ik een hoop vis, kip, rijst en pasta. Je moet oppassen met wat je eet als je mijn leeftijd bent. Anders ben je als worstelaar als snel niks meer waard.” Solar’s lunch: gegrilde kipfilet, een appel en een salade met surimi, pasta, zonnebloempitten en bosbessen.

Alle foto’s zijn van Luis Cobelo. Met aanvullingen en vertaalwerk van Jess Winteringham.