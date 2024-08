Zo gedetailleerd heb je de zon nog nooit gezien

Wetenschappers hebben de zon vastgelegd in de hoogste resolutie ooit, waardoor het oppervlakte gedetailleerd kan worden waargenomen. De beelden die je hier ziet staan ongeveer gelijk aan een gebied dat net wat groter is dan Frankrijk, en de celachtige structuren zijn gevormd door convectieve processen binnen de zon en het solaire magnetische veld.

Het zijn de eerste beelden die zijn vastgelegd door de nieuwe Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST) in Hawaï, die woensdag zijn vrijgegeven door de National Science Foundation (NSF).

Videos by VICE

The Sun. Image: NSO/NSF/AURA

DKIST is ‘s werelds grootste observatorium gewijd aan onderzoek naar de zon. Het is in staat om oppervlaktedetails aan te wijzen ter grootte van 30 kilometer, wat drie keer scherper is dan z’n voorgangers. Naast dit soort close-ups kan DKIST ook grotere beelden schieten van 37.000 kilometer breed.

Wetenschappers willen DKIST gebruiken om een aantal hardnekkige mysteries op te lossen, zoals de vraag waarom de atmosfeer van de zon driehonderd keer heter is dan het oppervlak. Het observatorium zal ook zonnevlammen en plasmawolken onderzoeken, die ervoor zorgen dat er hoogenergetische deeltjes naar de aarde worden afgevuurd die elektronica en elektriciteitsnetten kunnen verstoren. Als we deze processen beter begrijpen, zouden we ook beter kunnen anticiperen op gevaarlijke weersomstandigheden in de ruimte.

“Sinds NSF met deze telescoop ging werken, hebben we de beelden in spanning afgewacht,” zegt NSF-directeur France Córdova in een verklaring. “Nu kunnen we ze eindelijk vrijgeven – en het zijn de meest gedetailleerde beelden van de zon tot nu toe.”

Iedereen weet dat je beter niet al te lang naar de zon kunt staren, maar dankzij DKIST is dat ook helemaal niet meer nodig om er eens een goede blik op te werpen.

Dit artikel verscheen eerder op VICE US.