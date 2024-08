Zo geef je een zalige prostaatmassage

Geen zin om dit verhaal te lezen? Beluister dan hieronder de ingesproken versie.

Volgens mijn bescheiden schatting leven we al sinds 2014 in het jaar van de kont, en toch zijn we nog geen reet opgeschoten als het aankomt op het begrijpen van onze achterkant. Op visueel niveau weten we billen hartstikke goed te waarderen, en we schrijven er een heleboel mooie liedjes over, maar begrijpen hoe we fysiek genot kunnen beleven aan onze kont – en dan met name aan de prostaat – blijft een dingetje.

Niet voor niets noemen sommige transgender vrouwen hun prostaat een g-spot. Net als de g-spot is de prostaat een inwendig genotscentrum dat, als je het weet te lokaliseren én te stimuleren, je partners orgasme veel heftiger maakt. “Natuurlijk kan je met je penis lekker klaarkomen,” zegt Adam Lewis, seksspeeltjesontwikkelaar en oprichter van Hot Octopuss. “Maar ik weet dat een prostaatorgasme veel intenser is, langer duurt en beter voelt dan een traditioneel orgasme.”



Het stimuleren van de prostaat – door middel van massage, speeltjes of pegging – is een beetje als schuifelen. Je kan natuurlijk ook prima in je eentje heen en weer staan wiegen, maar het is leuker en makkelijker met z’n tweeën. Daarom vroeg ik seks- en relatiecoach Lianne Young, en Adam Lewis, om wat tips over hoe je het beste een prostaatorgasme aan je partner kunt geven.

Wat is een prostaat?

“De prostaat is een klier in de anus, vlak onder de blaas,” vertelt Lewis. “Het zit niet enorm diep, een centimeter of 5 à 10. Met je pink ga je het niet redden, maar je kan er met je vingers wel bij.”

De prostaat produceert een vloeistof die gemengd wordt met zaad, zodat er sperma ontstaat. “Dit is het voorstadium van ejaculeren. Dus als je de prostaat stimuleert, versnel je het proces en wordt het lekkerder,” voegt Young toe.

Wie hebben er een prostaat?

Technisch gezien: iedereen. Als je een vagina hebt, dan heb je para-urethrale klieren (ook wel de vrouwelijke prostaat genoemd) die te vinden zijn bij de uitgang van je urinebuis. Deze groep klieren is grofweg gelijk aan de prostaat, behalve dat ze niks te maken hebben met het produceren van zaad. Maar voor dit artikel hebben we het over het soort prostaat dat verborgen zit in de anus.

Hoe masseer je een prostaat?

“Begin met je vingers,” adviseert Young. “Maar draag wel handschoenen.” (Young raadt aan om altijd rubberen handschoenen en condooms te gebruiken, zowel bij speeltjes als bij vingers, voor de hygiëne en veiligheid.) Als je partner huiverig is omdat-ie het vies vindt, kan je ook beginnen met een klein, voor de prostaat bedoeld speeltje, zegt Lewis. “Speeltjes voor de prostaat zijn daar speciaal voor gemaakt, dus ze zijn erg gestroomlijnd,” zegt hij. “Dus je hoeft je dan minder zorgen te maken over viezigheid of hygiëne.”

Waar Lewis en Young het over eens zijn, is dat je glijmiddel nodig hebt. “En niet zo’n beetje ook,” zegt Lewis. “Het beste wat je kunt doen is het glijmiddel in en rond de anus de smeren. Jij en je partner kunnen dit allebei doen, zodat de boel ontspant voordat je erin duikt met je vingers of een dildo. Laat de ontvangende partij eerst een minuutje wennen aan het gevoel,” zegt Lewis. “Daarna kun je beginnen te bewegen.”

Young heeft nog een tip: vraag je partner zich te laten zakken, in plaats van dat je zelf duwt. “Degene die de anale penetratie ontvangt is de baas,” zegt ze. “Het is ontspannender voor de ontvanger om de controle te hebben.”

Zit je vinger er eindelijk goed in, “dan moet je het bovenste stukje van je vinger buigen, alsof je iemand wenkt: kom hier!”, zegt Young. “Het is een beetje zoals je de g-spot bij vrouwen stimuleert. Je moet ermee spelen en het masseren.”

Wees niet te zuinig met de hoeveelheid druk die je op de prostaat uitoefent. “Je moet een constante druk uitoefenen, dus het is eerder een diepere massage dan zomaar wat strelen. Het is immers een prostaatmassage, en niet ‘prostaatkietelen’.”

Net als alle seks-gerelateerde zaken, verschilt het per persoon wat iemand lekker vindt. Vraag daarom af en toe of het bevalt. “Blijven praten! Het gaat niet om jou, maar om je partner,” zegt Young.

Lewis weet nog te vertellen dat een prostaatmassage langer kan duren dan je zou verwachten. “Je moet doorgaans wel een kwartier de prostaat masseren om een goed orgasme te bewerkstelligen.”

Hoe weet ik of ik de prostaat gevonden heb?

Bij de vagina weet je dat je de g-spot gevonden hebt als het oppervlak anders aanvoelt, en wat ruwer is dan de rest van de vagina. Dat is bij de prostaat niet het geval, al voelt-ie wel anders aan dan wat er zich omheen bevindt. “Het voelt als een grote knikker, in tegenstelling tot de rest van de anus, die vrij glad aanvoelt,” zegt Lewis.

“De prostaat is verbonden met de penis. Daarom is-ie zo gevoelig,” zegt Young. Daarom kun je de prostaat ook indirect stimuleren door het perineum te masseren. Dat is het stukje tussen de anus en de balzak. Een perineum-massage is daarom ook een goed startpunt voor als je partner een kleine voorbeschouwing van het echte werk wil. Zie het als het anale equivalent van een bank uitproberen in Ikea, voordat je ‘m in je huis neerzet.

Waarom is een prostaatmassage lekker?

Als je geen prostaat hebt, is het misschien moeilijk voor te stellen dat het prettig is om een anale klier ter grootte van een knikker te masseren. Maar de prostaat heeft enorm veel zenuwuiteinden. Toch zit-ie er bij de meeste mensen maar een beetje te zitten, onbemind en onaangeroerd.

“In tegenstelling tot de rest van het lichaam, zoals de penis zelf, die constant aangeraakt wordt – bedoeld of onbedoeld – is dat bij de prostaat niet het geval,” zegt Lewis. “Die is nog nooit eerder aangeraakt. Samen met al die zenuwuiteinden kan dat ervoor zorgen dat de eerste keer fysiek contact erg heftig is. De prostaat is erg gevoelig voor aanraking en druk.”

Hoe kom je over je zenuwen heen?

Het is logisch dat je partner de eerste keer een beetje nerveus zal zijn. Vooral als je partner alleen prostaatervaring heeft opgelopen bij de dokter. Als iemand je vraagt om z’n prostaat te masseren, maar tijdens het uitkleden begint te twijfelen, dring dan niet aan. Young zegt: “Logisch, als iemand niet meer wil, dan houdt het op.”

Als de angst voortkomt uit hygiënische overwegingen, hoef je je geen zorgen te maken. “Je kan een klysma nemen,” zegt Young. “Maar dat zou ik je alleen aanraden als je weet hoe het moet. Je moet wachten tot je darmen leeg zijn, en altijd de buitenkant goed schoonmaken.”

En als jij als gever degene bent die zenuwachtig is? “Het is net als elke andere nieuwe ervaring,” zegt Lewis. “Lees erover! Als je partner je vraagt om een prostaatmassage, en je weet wat dat betekent, zal die kennis je geruststellen in de wetenschap dat je het goede doet.”