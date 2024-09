Zo goor is een festival

Niet alleen voor menselijke bezoekers is het lang leve de lol op festivals. Ook bacteriën en virussen gaan compleet los in een orgie van exotisch voedsel en ongeslachtelijke voortplanting. Dit is een selectie van de smerigste festivalelementen.

Dixi’s

Zo op het eerste gezicht is de dixi het toppunt van goorheid. Het lukt nooit om níet een blik te werpen op de melange van stront, kots en maandverband voor je begint aan de helse opdracht je ding te doen zonder te gaan zitten of iets aan te raken. Het echte gevaar zit natuurlijk niet in de pot – hopelijk raak je die nooit aan – , maar op de bril, het schuifje van het slot en de vloer (zet hier nooit je tas op!).

Hoewel er volgens de richtlijnen één dixi aanwezig moet zijn per 150 bezoekers, worden sommige toiletten natuurlijk vaker bezocht dan anderen. Officieel passen er 250 tot 300 “toiletgangen” (dit is de officiële benaming) in een dixi voor ‘ie begint uit te puilen. Dus als je ziet dat de stront bijna tot de rand komt weet je dat er zo’n 300 ongewassen festivalkonten voor jou zijn geweest. Natuurlijk worden de toiletten regelmatig schoongemaakt, maar wie weleens met huisgenoten heeft samengewoond weet dat de definitie van “schoon” niet voor iedereen hetzelfde is.

Via de zogenaamde fecaal-orale besmetting (poepdeeltjes in je mond) kan je na een dixi-bezoek besmet raken met allerlei bacteriën en virussen. Volgens een onderzoek van de universiteit van Marseille naar besmettelijke ziektes op festivals maken de Shigella-bacterie (heftige, bloederige diarree) en het norovirus (“buikgriep”) de meeste slachtoffers, hoewel hepatitis en salmonella ook goed scoorden. Op sommige festivals werd de helft van de bezoekers ziek, zoals bij het Michigan’s Women Music festival, waar een Shigella-bacterie zesduizend mensen infecteerde via een tofusalade.

