Festivals zijn nog veel goorder dan iedereen al vreesde

Niet alleen voor menselijke bezoekers is het lang leve de lol op festivals. Ook bacteriën en virussen gaan compleet los in een orgie van exotisch voedsel en ongeslachtelijke voortplanting. Dit is een selectie van de smerigste festivalelementen.

Dixi’s

Zo op het eerste gezicht is de dixi het toppunt van goorheid. Het lukt nooit om níet een blik te werpen op de melange van stront, kots en maandverband voor je begint aan de helse opdracht je ding te doen zonder te gaan zitten of iets aan te raken. Het echte gevaar zit natuurlijk niet in de pot – hopelijk raak je die nooit aan – , maar op de bril, het schuifje van het slot en de vloer (zet hier nooit je tas op!).

Videos by VICE

Hoewel er volgens de richtlijnen één dixi aanwezig moet zijn per 150 bezoekers, worden sommige toiletten natuurlijk vaker bezocht dan anderen. Officieel passen er 250 tot 300 “toiletgangen” (dit is de officiële benaming) in een dixi voor ‘ie begint uit te puilen. Dus als je ziet dat de stront bijna tot de rand komt weet je dat er zo’n 300 ongewassen festivalkonten voor jou zijn geweest. Natuurlijk worden de toiletten regelmatig schoongemaakt, maar wie weleens met huisgenoten heeft samengewoond weet dat de definitie van “schoon” niet voor iedereen hetzelfde is.

Via de zogenaamde fecaal-orale besmetting (poepdeeltjes in je mond) kan je na een dixi-bezoek besmet raken met allerlei bacteriën en virussen. Volgens een onderzoek van de universiteit van Marseille naar besmettelijke ziektes op festivals maken de Shigella-bacterie (heftige, bloederige diarree) en het norovirus (“buikgriep”) de meeste slachtoffers, hoewel hepatitis en salmonella ook goed scoorden. Op sommige festivals werd de helft van de bezoekers ziek, zoals bij het Michigan’s Women Music festival, waar een Shigella-bacterie zesduizend mensen infecteerde via een tofusalade.

Volgens de onderzoekers is de belangrijkste oorzaak van virusuitbraken het niet wassen van handen na toiletbezoek. Ook festivalkoks maken zich daar schuldig aan, wat de besmetting nog een extra boost kan geven. Op een festival in Cardiff kregen meer dan driehonderd mensen buikgriep nadat iemand had gekotst op het tapijt, wat moeilijk schoon te maken was. Verder werden op Glastonbury ooit acht mensen ziek omdat er een zieke koe had staan grazen op de wei waar het festival werd gehouden. Na een regenbui veranderde de wei in een modderpoel en de festivalgangers die door de modder hadden gerold moesten dat bekopen met dagenlang vloeibaar poepen.

Afbeelding: Coretta Jongeling

Je lijf

Niemand vindt het leuk om met een kater drie uur in de rij te staan voor een smerige douche. Persoonlijke hygiëne op een festival bestaat dus meestal uit het onder je oksel vegen met een vochtig doekje. Hoe ranzig ben je op de laatste dag? Jop de Vrieze, de auteur van Allemaal beestjes, douchte zich in naam van de wetenschap vier dagen niet. Wat bleek? Zoals verwacht was de hoeveelheid bacteriën toegenomen, maar ook de diversiteit. En hoe diverser de bacteriepopulatie op je huid, des te beter je afweer tegen ziekteverwekkers, zo blijkt uit onderzoek. Er is dan simpelweg geen plek meer voor ze in het ecosysteem van de huid, waardoor ze zich niet kunnen vermeerderen.

Bovendien verspreidt douchen de bacteriën door de ruimte, dus in een festivaldouche zweeft het hele microbioom van je voorgangers door de cabine. Zoals de onderzoekers het verwoorden: “Vaak douchen heeft esthetische en ontspannende voordelen, maar dient een beperkt microbiologisch doel”. Niks aan de hand dus. Over de geur hebben de onderzoekers het niet.

Een ander verhaal is tandenpoetsen. Zodra je klaar bent met poetsen begint de opbouw van plak op je tanden. Het aantal bacteriën neemt snel toe. Naarmate de dag vordert neemt ook de diversiteit toe. Bacteriën die normaal gesproken niet samen gezien willen worden vormen toch opeens een band, het is net een mensenfeestje. In zijn boek Caries, a treatable infection, beschrijft wetenschapper Walter Loesche hoe gezellig dat precies is. Hij berekende dat in de doorsnee mond zo’n 20 miljard bacteriën aanwezig zijn, verdeeld over ongeveer 500 soorten. Gemiddeld duurde het 4.8 uur voordat de populatie zich had verdubbeld.

Natuurlijk gaan er ook weer een hoop bacteriën dood in die tijd en de precieze groeisnelheid hangt van veel factoren af, maar je kunt rustig stellen dat het na drie dagen niet poetsen behoorlijk uit de hand loopt. In een normale situatie zorgt je speeksel ervoor dat er niet meteen problemen ontstaan, doordat er moleculen in zitten die schadelijke bacteriën doden, maar na al dat bier en een aantal jointjes is het speeksel ver te zoeken. Gewoon je tanden poetsen dus. En zoenen met vreemden doe je het best op de eerste avond.

“Uit onderzoek blijkt dat bij een aanraking van vijf seconden met een natte vinger zo’n 31.000 bacteriën achterblijven. Lekker.”

Afbeelding: Coretta Jongeling

Drugs

Juist als je immuunsysteem het begint op te geven door slaapgebrek en junkfood, bedenk je dat het een goed idee is om de dealer eens op te zoeken. Los van de gezondheidsaspecten van drugsgebruik, kan dit een riskant idee zijn. In het geval dat je een zakje mdma deelt met je vrienden, doopt iedereen dus omstebeurt zijn natte vinger in het zakje. De vinger die wellicht al drie dagen ongewassen op het festival rondloopt en met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid in aanraking is geweest met eerder genoemde dixi’s, zweetsokken, gebruikte tampons, ongewassen piemels en niet-gepoetste tanden. Uit onderzoek blijkt dat bij een aanraking van vijf seconden met een natte vinger zo’n 31.000 bacteriën achterblijven. Lekker.

Natuurlijk kun je ook kiezen voor snuifbare drugs. Engels onderzoek laat zien dat bankbiljetten vol zitten met bacteriën, waaronder een bacterie die bij zo’n 20% van de mensen in de neus voorkomt. “Doordat sommige mensen hun neus aanraken voordat ze geld pakken, vind je deze bacterie terug op het geld”, aldus de onderzoeker. Wij weten wel beter.

Een ander onderzoek keek naar de overleving van onder andere poepbacteriën en antibioticaresistente bacteriën (MRSA) op briefgeld uit verschillende landen. Alle bacteriën bleken het langst te overleven op de Roemeense leu. De polymeerstructuur van de biljetten, bedacht om de briefjes sterker te maken, blijkt de groei van bacteriën te vergemakkelijken. De bacteriën legden het snelst het loodje op de Kroatische kuna. Poepbacteriën bleken vrij lang te overleven op de euro, pas na 24 uur werd de bacterie niet meer aangetroffen. In Kroatië snuif je dus het schoonst. Er zijn nog tickets voor Dekmantel Selectors.

Ook het relatief onschuldige jointje is natuurlijk een bron van ziekteverwekkers. Vooral op internationale festivals is de kans groot dat je in aanraking komt met virussen die je thuis niet snel zal tegenkomen. Uit onderzoek blijkt dat een aantal nachten korter dan zes uur slapen de kans op besmetting met verkoudheid vier keer groter maakt. Naast de microbiële dierentuin van de lippen van je buurman krijg je ook weer te maken met de vingers waarmee de joint is gedraaid, en daarna wordt vastgehouden. Dezelfde smerige vingers die eerder op de avond ook in dat zakje MDMA zaten te graaien, en in aanraking zijn geweest met alle andere zaken die hierboven beschreven staan. Kortom, vingers zijn echt het allersmerigste op een festival. Misschien een goed idee om naast de aftekenlijst voor het schoonmaken van de dixi ook een handenwas-checklist op te hangen.

Dit artikel verscheen eerder in onze Festival Guide. Meer stukken uit de Guide vind je op festivals.vice.com .