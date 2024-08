Zo heb je seks in de missionarispositie

De missionarishouding is seks voor dummies. Het is meestal de positie bij uitstek wanneer mensen voor het eerst seks hebben en wordt vaak de positie waar men het meest op terugvallen in lange relaties. En we doen het al duizenden jaren: of het nou in de Kama Sutra is of in Oudgriekse afbeeldingen op potten en muren, stelletjes worden al lange tijd afgebeeld terwijl ze bovenop elkaar liggen en elkaar aankijken tijdens de seks.

Maar ondanks haar populariteit heerst er ook al lang de misvatting dat de missionarishouding saai en eenvoudig is. Jarenlang geloofde ik dit fabeltje en zei ik dat op z’n hondjes m’n favoriete standje was. Maar in latere jaren is het me steeds duidelijker geworden dat de missionarishouding m’n nummer één is en ik weiger me er ook maar een beetje voor te schamen. Wat is er geiler dan je matras ingeramd worden, benen en tieten wijd, terwijl je je als een bezetene aan de bedsteun, je matras of wat rugvet vasthoudt om te zorgen dat je het heen-en-weer van een goede neuksessie kunt aanhouden? Niets, en daar blijf ik bij.

Dus, als iemand die over seks schrijft met ruim tien jaar aan seksuele ervaring, is het noodzakelijk dat ik stop met uit m’n neus eten en het echte evangelie ga verspreiden over één van de absolute fundamenten van het ketsen. Met deze gids leer je alles wat je moet weten over de missionarishouding, plus nog wat tips en truukjes om er nog een tandje bij te zetten.

Wat is de missionarishouding?

Bij seks in de missionarishouding ligt de man bovenop en de vrouw onderop. Het wordt doorgaans geassocieerd met heterostelletjes, maar iedereen met een gat en een doel voor ogen kan er wat van maken, ongeacht je gender. Kijk er zo naar: penetreerder bovenop, gepenetreerde onderop. De persoon die wordt doorgeploegd ligt op de rug en de persoon die de ploeg hanteert rust meestal op diens knieën, tussen de benen van hun partner.

Het is een goede positie om een beetje momentum op te bouwen en de stoten consistent te houden. Bovendien is het ook een behoorlijk romantische positie, omdat je met je gezicht vlakbij dat van je partner zit en dus makkelijk liefdevolle dingen kunt doen zoals hun hand vasthouden, hun haar strelen of in hun mond spugen.

Waarom heet het de missionarispositie?

Ondanks dat ik ben afgestudeerd in creatief schrijven heb ik nooit nagedacht over de etymologie van deze sekspositie en waarom het is vernoemd naar een koloniale christelijke beweging. En de mythologie rond de naam is, zoals wel was te verwachten, nogal fucked up. Volgens de overlevering waren witte missionarissen, toen ze de variëteit aan seksposities van andere culturen aanschouwden, erg geschokt van dit “zondige” gedrag en beschouwden ze hun positie waar de man dominant is als spiritueel superieur. Anderen betwisten dit verhaal, maar houden nog steeds vol dat de positie van de kerk afkomstig is, die het beschouwde als de positie die mensen tijdens het batsen moesten aanhouden, in tegenstelling tot posities die dieren gebruiken (zoals op z’n hondjes). Hoe dan ook, de missionarishouding wordt van oudsher gezien als de “correcte” manier om te ketsen.

Hoe doe je het?

Laten we degene met het gat ‘partner 1’ noemen en degene die het gat vult ‘partner 2’. Allereerst heb je een platte oppervlakte nodig; meestal is dit een bed, maar op een vloer, een brede bank, achterin een auto met de stoelen omlaag of zelfs in een grasveld kan het primawerken. Partner 1 ligt op diens rug met de voeten plat, knieën omhoog en benen wijd uit elkaar – een beetje alsof je een uitstrijkje krijgt, maar dan leuker. Partner 2 gaat op de knieën zitten in de ruimte tussen partner 1’s benen. Op deze manier is de fluit van partner 2 (of de doe-alsof-fluit: kom op, voorbindvorstinnen!) op één lijn met het gat van partner 1. Vanaf dit punt kan het gestoot van ieder van jullie komen, maar traditioneel gezien is partner 2 degene die hem erin pompt.

Waarom is de missionarishouding zo ondergewaardeerd?

Eén van de leuke dingen aan de missionarishouding is dat je eens even goed kunt kijken naar de persoon met wie je in de weer bent. Het kunnen aanschouwen van het genot dat je iemand met je flamoes, kontgat, leuter, vingers of dildo kunt geven is één van de grootste vreugden in het leven, en dat is waarom ik altijd zal opkomen voor seksstandjes waarbij je je partner in het gezicht kunt kijken.

Bovendien hoef je je nergens aan vast te houden om het goed te laten werken – hoewel je meer momentum kunt opwekken door het matras/elkaar/de bedsteun vast te grijpen. Dit betekent dat je je vingers voor andere doeleinden kunt gebruiken, wat best handig is (sorry). Door je handen de vrije loop te laten gaan op de andere persoon (of andere apparatuur) kun je je missionarisseks nóg leuker maken; of het geiler wordt of niet mag je helemaal zelf bepalen.

Tip 1: vouw je kussen op

Als je googlet wat de missionarishouding nou eigenlijk is kom je vast wel eens artikelen tegen die je vertellen hoe je het wat spannender kunt maken. De tips gaan over neuken op de vloer in plaats van op bed of dirty talk gebruiken om de lat een tikje hoger te leggen, maar er zijn nog specifiekere manieren om optimaal te kunnen genieten.

Allereerst – en dit is vooral relevant voor de meer stevig gebouwde seksers onder ons – doe een gevouwen kussen onder je kont. Op deze manier hoeft het penetrerende object minder afstand af te leggen tussen jouw of je partners gat en kun je veel dieper stoten, mocht dat je ding zijn. Uit eigen ervaring weet ik ook dat dit een goeie positie is om kegeloefeningen mee te doen, wat alleen maar beter is voor mensen met een penis als die in je zitten. Als je het mij vraagt, waarom zouden we onze bekkenbodem-oefeningen niet gebruiken om onze kutjes in een vibrerende schede te veranderen?

Tip 2: gebruik de ruimte die je hebt

Nu we het toch over vibreren hebben, de missionarishouding biedt jou en je partner ook de ruimte om er een vibrator of ander seksspeeltje naar keuze bij te glippen. Er zijn zelfs seksspeeltjes die speciaal bedoeld zijn om in de missionarishouding gebruikt te worden. Zelf vind ik het geweldig om een bullet vibrator of één van de kleinere wand vibrators tussen mij en m’n partner te plaatsen om de sensaties voor m’n clit nog sterker te maken. Het kan ook erg geil zijn om je gezelschap het speeltje vast te laten houden en te laten hanteren, als je niet zo’n doe-het-zelver bent.

Om daar nog op verder te gaan, als er een vibrator tussen jullie in past dan moet een hand ook wel lukken en handmatige stimulatie van je partner kan net zo voldoenend zijn als een speeltje gebruiken. Waarom zou je geen vingertechnieken met je seksstandje combineren?

Tip 3: maak het kinky

De missionarishouding is een ondergewaardeerd standje voor degenen onder ons die BDSM-neigingen hebben, omdat het uitstekend uitkomt voor partner 1 om vastgebonden te zijn en opgegeild te worden. Ik zou zelfs een blinddoek aanbevelen, om deze ietwat traditionelere neukstijl wat pittiger te maken. Zelfs al wordt de missionarishouding afgeschreven als basic, het hoeft dat echt niet te zijn en kan makkelijk worden verwerkt in verschillende soorten kinky spellen en dynamieken. Klassiekers zijn klassiekers om een reden en de missionarishouding bewijst dat de simpelste manier soms de beste is.



Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE US.



