Zo hoef je deze Valentijnsdag niet in je eentje te vieren

Seks is fijn. Heel fijn zelfs. Maar hoe krijg je seks? Hoe zorg je ervoor dat er iemand anders met jou naar bed wilt? Vandaag laten we ons leiden door de wetenschap voor het antwoord op al deze vragen.

Om iets specifieker te zijn laten we ons informeren door een artikel met de titel Optimal asymmetry and other motion parameters that characterize high-quality female dance, vrij vertaald naar hoe dans ik als vrouw dusdanig geil dat iemand met me mee naar huis wilt. Het artikel en bijbehorende onderzoek is het product van een team van psychologen van de Universiteit van Northumbria in Engeland. Zij zochten uit hoe je als vrouw moet dansen om onweerstaanbaar te lijken voor het mannelijke geslacht.

En het artikel begint al met een zeer geile observatie. ”De dans is een universele vorm van menselijk gedrag dat in het bijzonder wordt geobserveerd in de context van hofmakerij, en dat biedt informatie die nuttig zou kunnen zijn voor potentiele partners,” opent het artikel. ”We zouden een op ‘data-driven approach’ kunnen gebruiken om exact uit te zoeken welke bewegingen een vrouw moet maken om kwalitatief goed te dansen.”

Simpel gezegd zetten de psychologen een liedje op voor 39 dames in een kamer ergens in Noord-Engeland en vroegen ze hen om te gaan dansen, op een seksueel aantrekkelijke manier. Daarna legden de onderzoekers deze bewegingen vast met 3D-opnames en animeerde dit via avatars. Deze animaties lieten ze toen zien aan een groep van 200 rechters, waarvan 57 mannen en 143 vrouwen, die de dansers beoordeelden op een schaal van 1 tot 7 (1 is niet geil, 7 is ik-glij-van-mijn-stoel-af geil). Omdat de rechters geen echte mensen zagen maar avatars waren ze onbevooroordeeld.

Hieronder zie je de zeer opwindende avatar van de meest sexy combinatie van de best beoordeelde danseressen uit het onderzoek.

Wow, geil.

Helaas moet je nog even je kuisheidsgordel omhouden. We moeten het namelijk nog over de methodologie hebben. En daar gebeurt iets bijzonders. Het kan namelijk niet dat deze geile paringsdans resulteert uit een of andere willekeurig 125 bpm-ritme. Nee, wat blijkt uit de Scientific American, de beat was afkomstig van een plaat van Robbie Williams. Dé Robbie Williams.

Deze Robbie Williams.

Maar ook deze Robbie Williams.

Daarmee houden we een andere vraag over. Hoe kan het zijn dat wanneer je naar iemand die zoveel seks uitstraalt als Robbie Williams, je in godsnaam zo gaat dansen?

Bovenstaand filmpje is inderdaad de optelsom van de slechtste danseressen in het onderzoek. Het is gewoon ronduit een schande dat je je zo durft te bewegen op een nummer als Rock DJ. Zo krijg je natuurlijk nooit iemand in bed.

Hier is een grafiek ter verduidelijking:

De conclusie van het onderzoek is simpel:

”Op de middelste waarden voor asymmetrische bewegingen met de arm, heb je minder heupbewegingen nodig voor het gewenste resultaat. Wanneer echter de hoogste waarden worden bereikt voor de asymmetrische armbewegingen, moet je meer heupbewegingen doen om weer hetzelfde resultaat te behalen. Wanneer het niveau van asymmetrische dijbeen bewegingen op -1 staat, moet er om een kwalitatieve waardering van 3.1 voor een dans te halen steeds meer heupbewegingen worden gedaan voor alle waarden van asymmetrische armbewegingen.”

Nog simpeler gezegd: gebruik je heupen, je dijen en beweeg je armen op asymmetrische wijze. Alsjeblieft, je kunt nu officieel geil dansen en iemand mee naar huis lokken. Fijne Valentijnsdag!