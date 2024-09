Zo is het om op te groeien in de familie Van der Valk

Toen Martinus van der Valk in 1939 het eerste Van der Valk-hotel opende in Voorschoten, had hij vast niet verwacht dat er in 2016 honderd vestigingen zouden zijn in zeven landen. Alle hotels zijn in handen van familieleden en afstammelingen van Martinus. Een van hen is Annabel van der Valk.

Annabel is 24 jaar, en heeft haar eigen skybar. Die staat op een wat onverwachte plek, namelijk langs de A15 in het Gelderse Tiel.

Videos by VICE

Bij Van der Valk denk je waarschijnlijk aan een oubollig hotel met een restaurant waar je onderweg naar Frankrijk stopt om schnitzel met pepersaus te eten, en waar het naar muffe oude mensen ruikt, maar het hotel in Tiel voldoet in geen enkel opzicht aan die gedachte.

Het gebouw is pas opgeknapt. De ruimtes ogen groot maar toch knus, en binnen zie ik eigenlijk geen enkele hoogbejaarde. Op de zestiende verdieping, waar de skybar zit, spreek ik met Annabel over opgroeien als een Van der Valk, verstoppertje spelen in hotels, strijd met broers en zussen over wie het beste hotel heeft en nooit kerst vieren.

Annabel van der Valk. Foto door Kas van Vliet.

MUNCHIES: Je bent 24 en runt je eigen skybar. Best bijzonder, lijkt me. Annabel van der Valk: Ik kan begrijpen dat het voor een buitenstaander bijzonder is, maar bij ons in de familie is het normaal. Ik heb neefjes en nichtjes die op hun 21e al een heel hotel runnen, dus dat ik op mijn leeftijd manager van een skybar ben komt bij ons in de familie wel vaker voor. Ik heb gewoon mazzel dat ik in deze familie geboren ben, en ik ben heel dankbaar dat ik dit kan doen. Ik wilde eerst een de hotelbar in ons hotel in Hoorn openen, maar toen kreeg ik de kans om deze bar in Tiel te beginnen. Omdat hier een toren is, wist ik meteen dat ik een skybar wilde. Samen met de architect heb ik alles ingericht. Ik ben er ongeveer anderhalf jaar mee bezig geweest.

Waarom Tiel? Zou je niet liever een skybar in Rotterdam hebben? Dat zou ook gaaf zijn, ja. Het is wel mijn ambitie om de skybar uit te breiden naar andere plekken. Aan de andere kant is het wel een aanwinst voor Tiel en de Betuwe. Het is leuk dat de mensen hier nu ook naar een skybar kunnen, zonder dat ze daarvoor half Nederland moeten doorcrossen.

Een skybar is niet het eerste waar je aan denkt bij Van der Valk. Mijn ouders kennen het vooral van de appelmoes met een kers. Hoe kijk jij daar als jong persoon tegenaan? Van dat kersen met appelmoes-imago willen we een beetje af. We hebben er veel aan te danken, maar het past niet helemaal meer bij deze tijd. We zijn alle hotels aan het renoveren om ze mee te laten gaan met de tijd. Er worden de komende jaren veel nieuwe hotels bijgebouwd en de bestaande hotels krijgen een facelift. De kersen met appelmoes komen er alleen nog in als ze biologisch zijn en mooi verpakt in een weckpot.

Toen ik twaalf was had ik een krantenwijk. Wat deed jij op die leeftijd? Voor mijn twaalfde hielp ik al af en toe mee in het hotel, ik ben hier in Tiel geboren en heb lang in dit hotel gewoond. We stonden dan op een kratje kopjes en schoteltjes te stapelen. Toen ik twaalf was deed ik de afwas, en daarna ging ik over op schoonmaken. Het was hard werken, maar het werd altijd leuk omdat we er wedstrijdjes van maakten.

Hoe is het om in een hotel op te groeien? Leuk. Je hebt een heel ander leven dan de meisjes op school. Vriendinnetjes mochten altijd langskomen, we konden bijvoorbeeld kattenkwaad uithalen, zwemmen, roomservice bestellen. Het was eigenlijk best wel een paradijs hier. Ik vond het jammer toen we op een gegeven momenten verhuisden naar een echt huis.

Nu woon ik weer in hetzelfde hotel. Vroeger hoefde ik het hotel bijna niet uit, omdat ik hier alles had. Dat is nu nog steeds zo. Het klinkt nu net alsof ik een kluizenaar ben, maar dat valt best mee. Als ik wil ontspannen, ga ik het hotel uit. Je moet wel, iedereen wordt gek als je altijd in hetzelfde pand zit, waar je dan ook nog eens woont.

Volgens mij kan je hier ook supergoed verstoppertje spelen. Haha ja, dat klopt. Als een hotel wordt geopend gaan we eerst met de hele familie verstoppertje spelen. Dat is superleuk, je hebt zoveel verstopplekken. Dit is een beetje een traditie geworden bij ons.

Hoe groot is je familie eigenlijk? Iedere ouder in de familie heeft veel kinderen. Wat dat betreft zijn we wel modern in de hotels, maar wat ouderwetser qua gezinsuitbreiding. Zelf kom ik uit een gezin met vijf kinderen, en dat is normaal in onze familie.

Vast gezellig met kerst. We vieren geen kerst. Het zijn de drukste dagen van het jaar, dus dan zijn we allemaal aan het werk. En eigenlijk vind ik dat ook heel gezellig. Kerstavond vieren we wel met ons eigen gezin. Dus ook niet met alle familieleden, dat zou niet te doen zijn.

Ken je eigenlijk iedereen in je familie? Nee, dat is eigenlijk wel gênant. Bij de opening van de skybar kwamen familieleden langs, en bij sommige mensen moest ik echt even nadenken wie het was en van welke vestiging. Directe familie ken ik natuurlijk wel, maar daarbuiten wordt het lastig. Onze familie bestaat uit zo’n 780 mensen. Mijn opa en oma hebben zelf 38 kleinkinderen en 15 achterkleinkinderen en er zijn er alweer een aantal op komst.

Foto met dank aan Van der Valk Tiel

Hoe werkt het precies in jullie familie met al die hotels? Dat is best ingewikkeld. We hebben heel veel vestigingen, Tiel wordt gezien als de honderdste. Alle hotels hebben een Van der Valk aan de leiding. In het begin zaten we alleen in Nederland, maar inmiddels ook in Duitsland en België. Om het overzichtelijk te houden is onze familie verdeeld in ‘staken’: De holding onder onze staak heeft bijvoorbeeld 21 hotels. 7 Nederlandse hotels en 10 Duitse hotels, 2 in België, 1 in Spanje en 1 op Bonaire. Natuurlijk zijn er kwaliteitseisen verbonden aan de Van der Valk-formule, maar je mag bijvoorbeeld wel zelf bepalen als je iets wil veranderen in de vestiging. Als je bijvoorbeeld gouden theelepeltjes wil in plaats van zilveren dan kan dat. Het is allemaal niet zo streng als in het Hilton. Dat houdt het leuk.

Je bent dit leven ingerold, maar stel als dit niet was wat je wilde? Zijn alle Van der Valks verplicht om in een van de hotels te werken? Haha, nee hoor, zeker niet. Toen ik jonger was had ik ook niet het gevoel dat ik dit wereldje in wilde. Toen ik ouder werd, ben ik Event- & Hotelmanagement gaan studeren, omdat ik het geweldig vind om events te organiseren. Het hotel-gedeelte had ik natuurlijk al onder de knie, dus dat was mooi meegenomen. Tijdens de opleiding zag ik ineens een toekomst voor me in het hotelleven. Ik vraag me nu eigenlijk nooit meer af wat ik zou zijn geworden als ik niet in deze familie geboren was.

Als je trouwt, is het dan een ongeschreven regel dat je je eigen achternaam houdt? Nee, je neemt gewoon de naam van je man aan. Daar zijn we eigenlijk dan ook weer best ouderwets in. Ik hoef zelf ook echt niet per se mijn achternaam te houden.

En als jij kinderen krijgt, zou je ze dan ook het hotelleven met de paplepel ingieten of wil je ze liever wat anders zien doen? Ik vind zelf dat ik een hele mooie jeugd heb gehad in het hotel. Ik denk dat ik mijn kinderen hetzelfde zal opvoeden zoals mijn ouders deden. Mochten ze, als ze ouder worden, niet het hotelleven in willen, mogen ze dat zelf beslissen natuurlijk.

Je broers en zus runnen ook hotels. Is er tussen jullie onderling een strijd? Jazeker, het is best competitief. Mijn broers zijn bijvoorbeeld general managers bij hotel Leusden en hotel Hoorn, en mijn zus is general manager bij hotel Amersfoort, dus het is leuk om de hotels met elkaar te vergelijken. Wat we soms doen is gastvrijheidsscores en recensies online vergelijken. Volgens mij zijn wij met het hotel in Tiel iedereen aan het verslaan.

Dankjewel voor dit gesprek, Annabel.