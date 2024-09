Zo is het om professioneel kaasbeeldhouwer te zijn

Het was nooit mijn droom om een kaasbeeldhouwer te worden. De kaas kwam naar mij toe.

Ik ben al twintig jaar bezig met het bewerken van kaas. Ik doe het meestal op locatie, omdat mensen het geweldig vinden om te zien hoe de kaassculpturen gemaakt worden, zoals mijn alligator van honderd kilo kaas of mijn astronaut van achthonderd kilo kaas. Meestal doe ik mijn werk in supermarkten voor promoties. Ik reis door het hele land om mijn werk te doen. Ik heb sculpturen gemaakt in Disneyland, Disney World en bij zes Super Bowl-wedstrijden. Daarnaast heb ik ok het Guinness World Record voor de grootste kaassculptuur: vierhonderd kilo.

Videos by VICE

Foto’s door Eugene Lee.

Ik vond het altijd leuk om met kunst bezig te zijn. Mijn hele familie is creatief. Ik ging naar een school voor commerciële kunst, om daar reclame te leren maken. Daarna ging ik werken voor de American Dairy Organisation (ADA) in Wisconsin als creatief directeur. We huurden mensen in om sculpturen van kaas te maken. Ik was een beetje jaloers en dacht: dit wil ik ook! Toch kwam het niet in me op om zelf kaaskunstenaar te worden.

Sarah Kaufmann werkt aan een astronaut van bijna 1000 kilo kaas in 2009 voor het veertigste jubileum van de eerste mens op de maan. Foto is eigendom van Sarah Kaufmann.

Sarah Kaufmann met een sculptuur van een grizzlybeer in 2013. Foto is eigendom van Sarah Kaufmann.

Ik maakte mijn eerste sculptuur bij de ADA. Ze hadden een presentatie over de kunst van het kaasmaken en ik moest daar iets voor bedenken. Ik dacht: laat ik een houtsnede maken, maar dan van kaas.

Ik heb toen de woorden “Art of Cheesemaking” in de kaas gekerfd, alsof het hout was, en dat kwam in de presentatie. Het leek me gewoon een leuk idee. Dat was in 1981, en daarna heb ik er lang niet meer aan gedacht.

Toen ik de melkmarketing verliet, werd ik gevraagd om beeld te houwen met kaas bij shows en evenementen in supermarkten. Ik had al een fulltime baan in de marketing ergens anders, dus ik vloog het hele land door naast mijn normale baan. Gelukkig was mijn baas begripvol en liet hij mij deze tripjes doen. In het begin vroeg hij aan me: “Dit wordt geen vaste baan, toch?”, waarop ik antwoordde: “Nee joh, ik ga dit af en toe doen.” Maar in de eerste zes maanden die ik voor hem werkte, had ik 32 evenementen, zelfs eentje bij de Super Bowl. In de jaren daarna groeide het aantal evenementen, totdat ik mijn vaste baan moest opzeggen. Ik was er gewoon nooit.

Ik moest hard werken in de commerciële kunstwereld, en nu werk ik hard in de kaaskunst. Maar ik werk voor mezelf en ik hou ervan, omdat ik weer met kunst bezig ben. Het materiaal is geen glanzend marmer en het staat niet in een museum, ik heb ook geen bachelor of master in de kunsten, maar het maakt me niet uit. Ik heb het goed. Hoeveel mensen die naar school zijn gegaan voor beeldende kunst hebben 650 schilderijen onder hun bed liggen? Ik kan de opdrachten nauwelijks bijhouden.

Ik heb meer dan drieduizend kaassculpturen gemaakt, daarna ben ik de tel kwijtgeraakt. De twee meter lange alligator die ik heb gemaakt is een van mijn favorieten. Die heb ik achttien jaar geleden gemaakt. De sculptuur was reusachtig en gedetailleerd en zag er gewoon prachtig uit. Ik heb er 57 uur over gedaan.

Kaas is een materiaal waar je alleen van af kunt halen. Het is net als hout en steen, niet zoals klei of boter – je kan het er niet terug aan plakken. Ik werk bijna altijd met cheddar: het is compact en consistent, blijft lang goed en is niet duur. De kaas koop ik in grote blokken en wielen van tussen de twintig kilo en vierduizend kilo. Ik gebruik ook wel eens andere kaas: Gruyère, oude Goudse kaas, Parmezaanse kaas, Asiago en gerijpte provolone. Als ze maar stevig zijn, want ze moeten blijven staan. Ik werk vaak in temperaturen van dertig graden, en de kaas warmt dan op, maar smelt niet. Je kan het best nog een tijd laten staan, het verkort de houdbaarheid, maar het gaat niet gelijk rotten.

Het gereedschap dat ik gebruik is simpel. De meeste zijn boetseer- en keramiekschrapers, en dan heb ik ook nog mijn monsterlijk grote kaasmes dat je met twee handen gebruikt om de blokken te snijden. Ik gebruik groter gereedschap om de grote stukken weg te halen, maar mijn beste gereedschap is geduld. Je hebt voor dit werk echt geduld nodig. Ik vertel aan iedereen die dit doet: “schraap, schraap, schraap, graaf, graaf, graaf.” Dat is wat het is, uren en uren schrapen en graven. Soms denk ik ook: god, wanneer is dit klaar. Maar je moet gewoon doorbijten en het afmaken.

Ik haal vaak de nacht door, of werk tot drie uur ’s nachts. Dan ga ik even slapen en begin ik weer vroeg in de ochtend, maar het is magisch als je dit kan doen. Na uren kaas weghalen, kan ik beginnen met de details, het haar, de tanden en ogen – opeens komt het dan tot leven.

Ik ben nu 64 en ik zoek naar iemand die bij mij in de leer wil. Er is meer kaaswerk dan ik kan doen. Ik begin ook carpaletunnelsyndroom te krijgen (wonderbaarlijk genoeg heb ik niks gehad de laatste twintig jaar, nu is het opeens begonnen). Mijn klanten zullen erg blij zijn als ik kan zeggen dat er iemand in mijn plaats komt die het even goed kan.

Het grootste werk dat ik doe is bij de Indiana State Fair, waar ik tien dagen lang bezig ben om voor publiek beeld te houwen. Met de meeste van deze evenementen werk ik met kaaswielen van vijfhonderd kilo of blokken van driehonderd kilo. Bij de Indiana State Fair komen mensen altijd naar met toe met vragen. “Is het echte kaas? Hoeveel kaas is het? Wat ga je doen met de kaas als je klaar bent?” Terwijl ik werk, vertel ik mensen over de geschiedenis van kaas en hoe je zulke sculpturen maakt.

Bij de volgende Fair gaan we met een school of universiteit aan de slag, om jonge kunstenaars een kans te geven om iets te leren. Dat wordt leuk. Zij kunnen bezig met de grote lijnen om een reusachtige sculptuur te maken, en dan doe ik de laatste details. Ik hoef niet de ster te zijn, ik wil gewoon dat het een mooi werk wordt!

Zoals verteld aan Jean Trinh.