Zo is het om te vasten op een festival tijdens de Ramadan

Voor de gemiddelde persoon staan festivals gelijk aan totale goddeloosheid. Na een heel jaar doorbeunen op je studie of op werk kun je eindelijk overdag ongegeneerd aan de baco’s, onenightstands aan elkaar rijgen en flink wat drugs in je tere systeem harken. Maar deze heerlijke waanzin is niet voor iedereen weggelegd. Er zijn ook mensen die mee feesten, maar wel met de rem erop. Dat kan bijvoorbeeld komen door religieuze overwegingen, een oude verslaving of juist omdat je van je beroep nuchter moet blijven.

In onze nieuwe miniserie ‘Met De Rem Erop’ spreken we deze zomer festivalgangers die nuchter uit hun plaat gaan. We beginnen met Soraib El Jelali, een twintigjarige moslim die nu tijdens de Ramadan aan het vasten is. Ondanks het feit dat hij zich deze heilige maand moet onthouden van eten, drinken en andere verleidingen, gaat hij gewoon naar de temptation islands van de zomer: festivals. Wij zochten hem op tijdens Amsterdam Open Air om te kijken hoe het hem verging.

