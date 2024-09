Zo is het om te vasten op een festival tijdens de Ramadan

Voor de gemiddelde persoon staan festivals gelijk aan totale goddeloosheid. Na een heel jaar doorbeunen op je studie of op werk kun je eindelijk overdag ongegeneerd aan de baco’s, onenightstands aan elkaar rijgen en flink wat drugs in je tere systeem harken. Maar deze heerlijke waanzin is niet voor iedereen weggelegd. Er zijn ook mensen die mee feesten, maar wel met de rem erop. Dat kan bijvoorbeeld komen door religieuze overwegingen, een oude verslaving of juist omdat je van je beroep nuchter moet blijven.

In onze nieuwe miniserie ‘Met De Rem Erop’ spreken we deze zomer festivalgangers die nuchter uit hun plaat gaan. We beginnen met Soraib El Jelali, een twintigjarige moslim die nu tijdens de Ramadan aan het vasten is. Ondanks het feit dat hij zich deze heilige maand moet onthouden van eten, drinken en andere verleidingen, gaat hij gewoon naar de temptation islands van de zomer: festivals. Wij zochten hem op tijdens Amsterdam Open Air om te kijken hoe het hem verging.

Videos by VICE

Noisey: Hey Soraib, hoe voel je je?

Soraib: Het gaat nu nog goed. Ik heb een beetje hoofdpijn, maar eerlijk gezegd heb ik meer moeite met niet naar meisjes kijken dan met het niet eten en drinken.

Ja, want de Ramadan betekent naast het fysieke vasten ook dat je reine gedachten moet hebben. Je mag bijvoorbeeld niet aan seks denken.

Ja, je moet je gedachten clean hebben en dat is wel moeilijk met zoveel mooie vrouwen om je heen. Veel hebben zich helemaal opgedirkt en dragen korte rokjes, waardoor het moeilijk is om niet, eh…

…te kijken? Zoals je nu bijvoorbeeld aan het doen was?

Ja, zie je! Haha, shit. Ik probeer het gewoon zo goed mogelijk te doen.

Maar waarom kom je dan naar een festival? Het lijkt me dat je het jezelf onnodig moeilijk maakt.

Dat is waar, maar ik ben vandaag ook een beetje aan het werk. Ik werk namelijk bij management agency MoManager en een van onze artiesten moet zo draaien. Maar dit doe ik in principe ook als ik niet hoef te werken. Ik vind niet dat het vasten mij moet beperken in werk of sociale gelegenheden. Het is een persoonlijke keuze van mij om dit te doen en dan wil ik niet anderen daarmee opzadelen. Er zijn nu ook wat niet islamitische vrienden mee die uit solidariteit meedoen. Waaronder Sankoffa, de dj die zo moet draaien.

Oh shit. Dat is wel heel lief. Hoe gaat het met hen?

Het gaat gewoon goed, zij hebben alleen dezelfde issue met niet kijken naar meisjes.

Ik heb van veel jonge moslims gehoord dat ze soms het vasten tijdelijk onderbreken omdat ze een festival per se niet willen missen. Heb jij dat ook overwogen?

Het is wel even in mij opgekomen, maar nee, dat zou ik niet doen. Ten eerste ben ik de rest van het jaar niet per se heel erg bezig met het geloof. Of nou ja, ik heb mijn eigen interpretatie van hoe ik het moet praktiseren, maar ik bid bijvoorbeeld niet en ik ga alleen met speciale religieuze gelegenheden naar de moskee. Ik probeer gewoon een goed mens te zijn. Tijdens de Ramadan vind ik het belangrijk om juist wel even bezig te zijn met geloof. Daarnaast moet je een dag dat je niet vast op een later tijdstip, na de Ramadan, inhalen. En daar heb ik ook geen zin in. Het is nu zaak om weer met God bezig te zijn en na de Ramadan kan ik weer doen waar ik zin in heb.

En waar heb je zin in? Hoe zou je nu op Open Air zijn als je niet aan het vasten was?

Ik zou gewoon wat vrijer zijn, ik zou eten en drinken, ik zou veel meer met meisjes bezig zijn. Nu ben ik meer met mezelf bezig, dan wat er om me heen gebeurt. Maar na zonsondergang ga ik wel op ze afstappen hoor.

Haha, je bent echt aan het aftellen tot je ervoor kan gaan. Maar je gaat dus niet naar huis om te eten?

Nee, ik blijf hier. Ik heb nog drie uurtjes te gaan.

Ga je ook aan de drank?

Ik ga alleen aan de frisdrank, maar ik wil wel nog op wat meisjes afstappen.

Hoe ga je straks het vasten verbreken?

We hebben bij de organisatie gevraagd of zij om tien uur s’ avonds voor een maaltijd kunnen zorgen. Voor de rest heeft mijn moeder tien dadels meegegeven, die ik nu in mijn binnenzak heb. Voor het geval dat ik op het eten moet wachten. Daarna gaan we nog een uurtje knallen.

Heeft je moeder je dadels meegegeven? Wat zoet.

Ja hè? Zij is ook zo iemand die straks in mijn jas gaat kijken of ik ze wel heb opgegeten.

Nu we het toch hebben over familie: wat vinden zij ervan dat jij op deze ‘onreine plek’ bent tijdens de Ramadan?

Zij supporten me heel erg. Het enige wat ze zeggen is dat ik wel echt niet mag eten of drinken gedurende de dag. Maar voor de rest hebben ze niks om tegen te zijn hoor. Ik gedraag me namelijk gewoon, maar het is 2017, we zijn jong, het is zomer. Dan wil je gewoon lekker naar een festival gaan. Dat is niet heel gek.

Hoe bereid jij jezelf voor op zo’n dag in de zon staan zonder eten eigenlijk?

Sowieso de dadels. Voor de rest probeer ik gewoon veel water te drinken van tevoren, gek genoeg niet te veel eten en ik blijf wakker tot een uurtje of drie wanneer we niet meer mogen eten.

Wow. Elke nacht?

Ja, man. En dan slaap ik uit. Dat is wel chill, want de dagen worden daarmee ook een beetje korter.