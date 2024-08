Zo is je sollicitatiebrief een keer wél echt goed

Je wilt het waarschijnlijk niet horen, maar als je bent afgewezen voor die ene baan, waarvoor je op papier toch echt een van de beste kandidaten moest zijn, moet je je misschien zorgen maken over je sollicitatiebrief. Want die maakt het verschil of de HR-manager jouw dossier wel of niet op de stapel legt. En we spreken uit ervaring: die sollicitatiebrieven kunnen een stuk beter.

Kijk, als ze voor een baan als verkoopmanager iemand met een afgeronde opleiding Sales & Accountmanagement vragen, dan zal een groot deel van de mensen die solliciteert Sales & Accountmanagement op zijn cv hebben staan. Daar win je de wedstrijd dus niet mee. En als een bedrijf tientallen cv’s per dag binnenkrijgt met allemaal min of meer dezelfde opmaak en werkervaring, dan valt geen enkel cv echt op. Je hebt dus een goede brief nodig om je te onderscheiden.

Als jij degene bent die een A4’tje vol tikt omdat je denkt dat je nog zoveel over jezelf te vertellen hebt, zoveel commissies hebt gedaan, bijbanen hebt gehad en leuke karaktereigenschappen en sportactiviteiten te delen hebt, lees dan vooral even door. Want je kunt beter een kort en bondig briefje schrijven. En als je jezelf in die brief niet neerzet als de zelfverzekerde verkoper Chris Gardner uit The Pursuit of Happyness, dan legt de HR-manager de brief opzij en bladert hij of zij verder in het stapeltje van nog eens een stuk of honderd brieven.

Om te winnen, moet je het kort en bondig houden, maximaal driehonderd woorden. Zorg er in ieder geval voor dat je deze vier elementen hebt afgetikt:

Noem de specifieke baan waarvoor je solliciteert

Je baas heeft waarschijnlijk buiten die salesfunctie ook een plek voor een nieuwe office manager en voor een tuinman uitstaan, en die heeft echt geen zin om zelf uit te gaan vogelen waar jij nou die brief voor hebt gestuurd. Niet dat je hiermee die baan meteen binnensleept, maar je kunt hem wel op dit punt verliezen. Het is een beetje alsof je bij een schaatswedstrijd te vroeg start en gediskwalificeerd wordt voor de finale goed en wel is begonnen: jammer.

Vertel wel over jezelf, maar houd het kort

Je hoeft echt niet te vertellen dat je ooit op vakantie hebt ontdekt dat paardrijden wel wat voor jou is, als je solliciteert op de positie van marketinganalist. Noem de hobby die een karaktereigenschap laat zien die je nodig hebt voor je nieuwe baan. Als je bijvoorbeeld op een Zuidaskantoor gaat werken waar je dagen van twaalf uur maakt, vertel dan dat je uithoudingsvermogen hebt omdat je regelmatig een Ironman loopt.

Daarmee laat je ook zien waarom je de juiste match bent voor de vacature

Laat de banen zien waar je de skills hebt opgedaan voor de baan waarop je solliciteert. Als je automonteur wil worden, vertel dan niet over je bijbaan als suikerspinverkoper, maar schrijf dan over dat zomerbaantje in de wasstraat. Je kunt het ook opschrijven als je in het weekend af en toe een slipcursus doet, want dan lijk je echt de ideale kandidaat: behalve dat je de skills hebt, laat je ook zien dat je gelukkig wordt van die baan.

En als je het helemaal wilt acen, zoek dan naar een groot samenhangend verhaal

Vertel in een woord of tweehonderd, driehonderd hoe alles in je leven samenvalt, hoe je op een bijna goddelijke wijze klaargestoomd werd voor deze baan: als kind speelde je met auto’s, en via de wasstraat kwam je terecht bij die slipcursus. Je moest dus wel een studie doen waarmee je de techniek van auto’s onder de knie kreeg. Die is nu afgerond, geef me nu dus maar die baan.

We denken dat het je hiermee de volgende keer zeker gaat lukken.

