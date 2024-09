Zo kan je groener op vakantie gaan

Op vakantie gaan is natuurlijk enorm lekker, maar reizen en toerisme hebben ook een groot aandeel in het verderven van onze planeet. Goddank zijn er talloze manieren om groener op vakantie te gaan, en dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor je geweten. Hierbij een aantal onmisbare tips om duurzamer van je vakantiedagen te genieten.

Ga eens met de trein, in plaats van met het vliegtuig naar de andere kant van de wereld

Die vliegreis naar Oaxaca of Naypyidaw die je vorig jaar hebt geboekt heeft ongeveer een decennium van de levensverwachting van de aarde en de goedheid van je ziel gesnoept. Veel duurzamer is het om met je volgepakte tas naar het dichtstbijzijnde treinstation te fietsen, en een treinreis te maken naar bijvoorbeeld de eeuwenoude Alpen. Als je met de trein reist hoef je je geen zorgen te maken over benzine of lekke banden, en de giftige uitstoot van een trein is een stuk minder dan die van een auto. Aangekomen in de Alpen kun je meteen Moedertje Natuur recht in de ogen kijken, en om vergiffenis vragen voor de milieuschade die je met je voorgaande vakanties heb aangericht.

Sla de barbecue een keertje over

Of je nou gaat kamperen in Frankrijk of op cultuurtrip naar Rome, op vakantie gaan is onlosmakelijk verbonden met een lapje vlees op de barbecue. En dat je veel vlees eet maakt je lekker helemaal niks uit want je bent EINDELIJK op vakantie. Maar barbecuen is naast vreselijk gezellig helaas ook hartstikke slecht voor het milieu! Sla dat verrukkelijke speklapje dus een keertje over.

Blijf met je giftige zonnebrand uit de zee

Om ervoor te zorgen dat je niet met vervelende rode plekken op je lijf terugkomt van vakantie, moet je flink blijven smeren. We snappen dat je af en toe een verfrissende duik wil nemen in het azuurblauwe zeewater, maar jouw beschermende zonnebrand is moordend voor al het leven in de zee. Als je net hebt gesmeerd en je wat verkoeling nodig hebt, gooi dan wat opgevangen regenwater uit je milieuvriendelijke waterkan over je hoofd. Dat scheelt de natuur weer een hoop sores.

Laat de airco uit als je toch naar een warm oord gaat, en drink je water uit de kraan

Jij wilde tenslotte ergens heen waar het vijfendertig graden is, dus nu moet je op de duurzame blaren zitten. De wereld redden doe je niet zomaar! Bespaar nog meer vervuilende energie door niet meteen naar de supermarkt te rennen om ijskoud water te halen in plastic flessen, maar drink het gewoon lekker uit de kraan. Dat je in India bent en misschien ziek wordt moet je dan maar voor lief nemen, want in bed blijven liggen is een stuk milieuvriendelijker dan met de scooter naar het strand.

