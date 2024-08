Zo klinken doodsbange migrantenkinderen die van hun ouders gescheiden zijn

Door het recent ingevoerde zero tolerance-immigratiebeleid van Jeff Sessions, de Amerikaanse Minister van Justitie, zijn in de afgelopen zes weken ongeveer 2.000 kinderen van hun ouders gescheiden. Veel mensen vragen zich daarom af wat er in godsnaam aan de hand is in de detentiecentra voor minderjarigen.

Zelfs een senator werd de toegang geweigerd toen hij een detentiecentrum in Texas wilde betreden, en advocaten van de vastgehouden kinderen schetsen vreselijke beelden van de huidige toestanden. Afgelopen maandag werd er door ProPublica een hartverscheurend audiobestand gepubliceerd uit een van de detentiecentra, waar de mate van chaos en verwarring onder de ontheemde kinderen uit blijkt.

Het audiobestand is naar verluidt vorige week aan burgerrechtenadvocaat Jennifer Harbury gegeven door een van haar cliënten, die anoniem wenst te blijven. In de acht minuten lange opname hoor je jonge kinderen om hun ouders roepen, verwarde medewerkers die proberen de kinderen in toom te houden, en de stem van een mannelijke Border Patrol-agent, die een wrede grap over de situatie maakt.



“Nou, we hebben een heel orkest hier,” zegt de man aan het begin van de opname in het Spaans. “We hebben alleen nog een dirigent nodig.”

Later horen we de stem van de zesjarige Alison Jimena Valencia Madrid uit Salvador, die vraagt of ze haar tante mag bellen. Volgens ProPublica is ze daarin geslaagd, maar was de vrouw te bang om haar eigen immigratiestatus te verliezen om in te grijpen. Ze heeft nog steeds contact met haar nichtje, en met haar zus – dus de moeder van haar nichtje – maar die hebben elkaar niet kunnen spreken sinds ze uit elkaar zijn gehaald.



“Het was het zwaarste moment van mijn leven,” zei de tante tegen ProPublica “Stel je voor dat je zesjarige nichtje je belt, huilend en smekend om haar op te komen halen. Ze zei: “Ik beloof dat ik me zal gedragen, maar haal me hier alsjeblieft weg. Ik ben helemaal alleen.””



Dit audiofragment biedt een inkijkje in de situatie waar minstens 10.000 minderjarige kinderen zich momenteel in bevinden in Amerika, veelal zonder te weten of ze ooit herenigd zullen worden met hun ouders.