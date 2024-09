Zo klinken meer dan tweeduizend rammelende kartonnen dozen

De Zwitserse kunstenaar Zimoun houdt echt enorm veel van karton. Dat bleek al toen hij een moshpit van kartonnen dozen maakte. Zijn iglo van dozen gevuld met pingpongballen was ook een groot succes. Maar Zimoun heeft een nieuwe kartonnen creatie, een enorme verzameling dozen die in de Godsbanen in het Deense Aarhus hangt. Het werk heeft een treffende naam: 435 prepared dc-motors, 2030 cardboard boxes 35x35x35cm.



Zijn nieuwe werk, zijn grootste installatie tot nu toe, bestaat uit een mechanisme van karton, draden en motoren. De kartonnen dozen hangen in de vorm van een muur aan het plafond, die door te bewegen het hypnotische geluid van Godfrey Reggio’s Koyaanisqatsi produceren.



Het geluid ontstaat doordat de kartonnen dozen zachtjes tegen elkaar botsen. “Het karakteristieke geluid dat de dozen maken is te danken aan meerdere dingen, zoals de grootte, de dikheid van en het type karton. Maar ook de ruimte heeft invloed op het geluid,” vertelt Zimoun aan Creators. “Elke ruimte heeft haar eigen eigenschappen, zoals de grootte, de architectonische structuur, het materiaal, etcetera. Daarom is het geluid per locatie verschillend.”



De ruimtelijke geluidsinstallatie werd in elkaar gezet door 70 vrijwilligers. 435 prepared dc-motors, 2030 cardboard boxes 35x35x35cm is nog tot 1 april te zien in de Godsbanen in Aarhus in Denemarken.

Op de website van Zimoun vind je meer van zijn werk.