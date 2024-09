Zo kom je ADE door als je een arme sloeber bent

Freeloaders opgelet! We tipten eerder al de beste feestjes van Amsterdam Dance Event, maar er is ook een flinke wildgroei aan officieuze borrels, pop-upwinkels en feestjes rondom het gigantische festival. Ik zocht de beste voor je uit, wanneer nodig met RSVP-link. Zo kun je zonder ook maar één euro uit te geven zoveel top-dj’s zien dat je het gevoel hebt een week lang op een festival te hebben rondgeslenterd. Makam presenteert Than Sadet

Woensdag 19 oktober van 20:00 tot 23:00 in de Vondelkerk

Hagenees Guy Blanken alias Makam brengt in november zijn album Than Sadet uit op Dekmantel, en ik kan niet wachten tot-ie uit is. Het belooft een prachtig jazzy en spacey techno-album te worden. In de Vondelkerk voert hij een alternatieve versie van de plaat live op, met verder sets van Robert Bergman en Parrish Smith. De eerste 150 bezoekers krijgen de album-sampler op een twelve inch, ook dat nog! Wel even RSVP’en.

Rush Hour instores

Woensdag 19 oktober t/m zaterdag 22 oktober van 19:00 tot 21:00 in Rush Hour

Natuurlijk heeft Rush Hour ook weer louter mooie namen in de winkel, met heel veel dj’s die toch al langs zouden komen om door de platenbakken te speuren naar de laatste vondsten van Antal. Nog niet het hele programma is bekend, maar woensdag wordt het eigenwijs beuken met Blawan en A Made Up Sound, zaterdag komt de soepele funkheld Ge-ology langs met Volcov en Patrick Gibin. Er zijn ook Japanse snacks. Onigiri, van die zoutige rijstdriehoekjes. Kompakt pop-up store

Donderdag 20 oktober t/m zaterdag 22 oktober van 18:00 tot 20:00 in Oz. Amsterdam

Traditiegetrouw opent het Keulse kwaliteitslabel Kompakt een platenzaakje tijdens Amsterdam Dance Event. Hun line-up houden ze nog even geheim, maar er zijn zóveel vrienden van het label in de buurt. Kölsch bijvoorbeeld, platenbaas Michael Mayer die dit najaar een uitstekend nieuw album uitbrengt, Gui Boratto, en ga zo maar door. Wedden dat een paar van hen even komen draaien in de zweterige kelder van dit winkeltje? Mary Go Wild Basement Raves

Donderdag 20 oktober t/m zaterdag 22 oktober van 14:00 tot 20:00 in Zeedijk 44

Over zweterige keldertjes gesproken: Mary Go Wild heeft er ook weer eentje met een nog geheime line-up. Ze maken telkens pas een uur vooraf bekend wie er komt draaien, maar het is sowieso een bezoekje waard. Kun je meteen dat boek over het fantastische leven van DJ Dano scoren. San Proper live

Donderdag 20 oktober van 21:30 tot 23:00 in de Werkplaats (Wibautstraat 150)

Eerlijk gezegd: ik vind het een beetje moeilijk om me hier een voorstelling van te maken. De heerlijke Amsterdamse weirdo San Proper doet een ‘unplugged liveshow’ met een berg gastartiesten. Ik stel me zo voor dat hij met zijn akoestische Flying V-gitaartje heen en weer schiet terwijl hij monsterlijk sexy liedjes speelt. Maceo Plex

Vrijdag 21 oktober van 19:00 tot 23:00 in fietserspassage Rijksmuseum

We hadden het al gezegd: de enige echte Maceo Plex doet gratis en voor niets een set in de fietspassage van het Rijksmuseum. En voor die set doet hij ook nog inspiratie op door een wandelingetje door het museum te maken. Wat dat voor ’n effect heeft? Wel even RSVP’en. Boiler Room: Joris Voorn, Intergalactic Gary, Interstellar Funk, Dollkraut en A Made Up Sound

Vrijdag 21 oktober van 18:30 tot 23:00 in Pllek (Tt. Neveritaweg 59)

Fun fact: Joris Voorn heeft nog nooit een Boiler Room-set gedaan. Dat geloof je toch gewoon niet? Hij krijgt op Amsterdam Dance Event eindelijk de kans, maar er zijn ook sets van Intergalactic Gary, Interstellar Funk, Dollkraut en A Made Up Sound. Doe je meest opzichtige outfit aan, oefen je beste moves nog eens voor de spiegel en laat jezelf vereeuwigen als een van de Boiler Room-achtergronddansers. Hier inschrijven.





RE:VIVE sample-workshop

Zaterdag 22 oktober van 13:00-17:00 in Spring House (De Ruijterkade 128)

Oké, tussen al die feestjes door mag je ook wel iets serieus ondernemen, toch? RE:VIVE (we spraken ze eerder al) geeft op zaterdag een hele coole gratis workshop over het gebruik van samples. Daar laten ze zien hoe je een kerkklok kunt vervormen tot een sicke baslijn en hoe je een heel album kunt maken met Amsterdamse straatgeluiden. Is hen ook gelukt. Inschrijven kan hier.





Modular Night met o.a. Colin Benders, Allert Aalders, Sjamsoedin en Kubus

Zaterdag 22 oktober van 20:00-23:00 in Compagnietheater (Kloveniersburgwal 50)

Nu we toch aan het nerden zijn: zaterdagavond is er een grote modulaire synthesizer-avond, waar je kunt zien hoeveel verschillende shit je kunt doen met een stel bouwblokjes en bergen kabeltjes. Colin Benders (inderdaad, Kyteman) is al een paar jaar verslaafd aan modulaire synthesizers en laat dat hier nog eens zien, Sjamsoedin zal een set spelen en ook Allert Aalders van die imponerende synthesizerstudio in Utrecht is van de partij.



