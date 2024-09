Zo koop je een goede fles feestbubbels voor minder dan een tientje

Champagne, het prikkelende goud van de wijnwereld. Vaak peperduur, maar met veel allure. Maar wat als je in december geen rooie cent hebt? Is het mogelijk om een goedkope mousserende wijn te halen die je niet met schaamrood op de kaken tevoorschijn tovert op oudejaarsavond?

Ik ging langs bij een kenner om erachter te komen. Ik kocht vijf flessen bij de supermarkt, op goed geluk. De enige regels: er zit prik en alcohol in, en de fles kost minder dan tien euro.

Gewapend met de zware flessen in mijn tas, ging ik langs bij een van de jongste sommeliers van Nederland. “Ik ben op mijn achttiende begonnen,” vertelt hij. “Nu ben ik 29, dus ik zit al een tijd in de wijnwereld.” Hij heeft meer dan tien jaar wijnkennis op zijn naam staan en hij wil graag meedoen om de goedkoopste flessen die ik kon vinden blind te testen en een oordeel te vellen.

Naast het proeven geeft hij ook gelijk wat drinktips voor de nieuwjaarsbubbel, waarmee je het beste haalt uit je fles champie. “De kurk laten ploppen doen we eigenlijk niet,” vertelt onze sommelier. “Je wilt geen kostbare drank verliezen. Dus we draaien rechtsom totdat de kurk rustig eruit komt.”

alle foto’s door de auteur

Champagne hoeft ook niet ijs- en ijskoud te zijn volgens de sommelier. “De optimale temperatuur is voor mij tussen de tien en veertien graden,” vertelt hij. “Mensen serveren champagne vaak veel te koud, dan proef je ook minder.”

Overigens is het geen grote zonde om champagne uit een wijnglas te drinken. “Ik heb Joop Braakhekke een aantal keer mogen bedienen. Van hem heb ik geleerd om champagne uit een wijnglas te drinken in plaats van een champagneglas. Hoe breder het glas, des te beter de smaak naar voren komt. In een smaller glas loopt het koolzuur mooier. Maar als je het ’t beste wilt proeven, kun je het beter in een wijnglas schenken.”

De jonge sommelier laat als laatste behendig zijn hoe hij een glas schenkt. “Het koolzuur is het belangrijkste van je champagne, dat wil je behouden.” legt hij uit. “Cola zonder prik is ook heel zoet en plakkerig. Net als bij een biertje hou je de fles schuin vast en je laat de drank erin vallen, zo behoud je de meeste koolzuur.” Met het juiste glas, de goede temperatuur en een beetje behendigheid ben je al een stuk beter bezig dan het miljardairszoontje die de flessen ijskoud over zijn glazen heen spuwt.

Fiorelli Moscato €2.99 bij Jumbo

Wat is je eerste indruk? Sommelier:De geur is zoet en toegankelijk. Je ziet dat er redelijk grove bubbels in zitten. De kleur is heel helder, het is een lichte wijn met een duidelijke bubbel. Het ruikt heel fruitig, ik ruik ook een beetje tropisch fruit. Ik verwacht dat het is aangezoet.

En, hoe smaakt het? Ik vind het luxe appelsap met koolzuur. Deze wijn schuimt heel erg bij het proeven. Mijn mening is dat de mousse er niet helemaal in geïntegreerd is. Het bevestigt wel mijn vooroordeel dat er suiker aan toe is gevoegd. Ik vind ‘m veel te zoet. Hij is ook iets aangezuurd, de zuren komen achteraf bij de nasmaak. De alcoholcontent is heel laag als je het zo proeft. De lengte van de smaak is ook kort, hoe langer de smaak, hoe beter meestal.

Als ik het in de prijsklasse zou beoordelen, zou ik deze een hoger cijfer geven. Maar ik kijk nu alleen wat ik vind van de smaak. Deze krijgt een zes.

Voor wie is dit bedoeld? Deze geef je aan de zoetekauw van je familie, als je merkt dat al het snoep op is en je merkt dat ze aan de suikerklontjes zijn begonnen.

Champagne Comte De Brismand €9.99 bij Lidl

Wat is je eerste indruk? Je ziet andere, kleinere belletjes. Er zit iets van zalmroze in de kleur. Ik denk dat deze wat serieuzer is. Je ruikt meer diepgang, er zitten meer grondsoort-geuren in. Licht subtiel zwavelig in de neus. Het duidt wel op puur druivensap.

Hoe smaakt het? Hij is redelijk in balans tussen geur en smaak, tien keer complexer dan de vorige. Meer echt een champagne. Maar het zuur versterkt wel een aantal bitters, dat vind ik minder prettig. Ik verwacht dat het een brut is.

Het is de Comte De Brismand. Ah, de champagne van de Lidl. Deze is heel goed geprobeerd. Champagne is normaal twintig euro of duurder, hier heb je een superchampagne voor zijn prijs. Als je iets wil combineren met eten, dan kies ik deze, hij is droog, dus wat minder zoet. Dat is makkelijker te combineren met eten. Deze krijgt een negen.

Voor wie is dit bedoeld? “Als ik een etentje heb en ik wil indruk maken, zou ik deze kiezen.”

I Heart Cava €5,09 bij de Jumbo

Wat is je eerste indruk? De belletjes zijn iets groter bij deze wijn. Het heeft een aangename geur, heel mooi druivenfruit. Ik vind het de meest prettige neus tot nu toe. Hij is wel zoet qua geur, daarom ben ik een beetje bang dat-ie te zoet is, maar dat gaan we proeven.

Hoe smaakt het? Hij is droog, maar toch nog een hele mooie rijpheid, deze wijn is goed balans. Veel mooie bitters, mooi geïntegreerd. Je proeft meer dat rijpe, broze appeltje. De zuren zijn er goed in geïntegreerd van begin tot einde.

Deze heet ‘I Heart Cava’. Cava is voor alle omstandigheden goed. Deze krijgt een acht, hij is heel toegankelijk. Er is een bepaalde rijkheid, hij is iets zoeter, maar het mooie is wel dat-ie iets droger wordt. Dit kan tijdens elk feestje geopend worden.

Voor wie is het bedoeld? Voor iedereen. Laat het label je niet afschrikken, dit is een prima fles prik waar je het feestje goed mee kunt beginnen.

Lindemans Bin 25 €6,99 bij Albert Heijn

Wat is je eerste indruk? De geuren zijn minder duidelijker dan net. Er zit wel een duidelijke gistgeur aan, dat ruikt minder prettig. Het ruikt een beetje enkelvoudig. Ik denk dat deze uit een warmer gebied dan Frankrijk komt.

Hoe smaakt het? Hele onprettige nasmaak, forse zuren. Het is heel zuur en bitter. Dit heeft niks met champagne te maken.

Dit is Lindemans Bin 25. Het is inderdaad Australië. Deze zou een vijf krijgen. Hij is wel goed gemaakt, maar is te eenzijdig qua smaak. De geur heeft weinig en de smaak heeft weinig, dat blijft gelijk. Het heeft daarin wel balans, maar het is vrij monotoon.

Voor wie is het bedoeld? De oom die zonder blikken of blozen een hele pot augurken opeet.

Solatio Prosecco €3,99 bij de Albert Heijn

Wat is je eerste indruk? Deze heeft een schroefdop in plaats van een kurk, dat laat al wat zien over de kwaliteit. Hij ruikt redelijk bloemig en zoet. Deze is commercieel gemaakt omdat hij zo fruitig ruikt. De belletjes zijn klein, maar het zijn er weinig, ik denk dat ze geïnjecteerd zijn. Het ruikt bijna kaasachtig, heel onprettig.

Hoe smaakt het? Dit is de minste van allemaal, hij is met iets aangezuurd, je proeft hele sterke zuren aan het einde, die ook blijven hangen. Van de koolzuur blijft niks over in de smaak.

Oei. Dit is de Solatio Prosecco. Deze wijn moet je eigenlijk niet meer over praten. Ik geef ‘m een vier. Ze hebben hun best gedaan om dat bloemige terug te krijgen, maar ik proef geen koolzuur, hij is te zoet en alleen de zuren blijven over. Ik vind het bagger, echt. Hier is veel mee gerommeld. Dit zou ik niemand laten drinken.

Voor wie is deze bedoeld? Tsja, eh, niemand.