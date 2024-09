Zo kreeg Sensation internationaal voet aan de grond

Aanstaande vrijdag brengt Mary Go Wild het boek ‘Celebrate Life, het verhaal van ID&T, deel 2′ uit. Je zou het een koffietafelboek kunnen noemen, maar je hebt een serieuze koffietafel nodig om dit boek op kwijt te kunnen. Het is een omvangrijk werk, van meer dan zevenhonderd pagina’s, doorspekt met hilarische anekdotes, sterke verhalen, prachtige archieffoto’s en een kijkje in de keuken van een van de belangrijkste dancemerken ter wereld, opgetekend door journalist Gert van Veen.

We mogen hier alvast een voorpublicatie plaatsen. Het onderstaande verhaal komt uit hoofdstuk 26, en gaat over de groei van Sensation in het buitenland. Het gaat van Dubai naar Seoul via Frankfurt, en op het spannende hoogtepunt van dit verhaal zitten ze in een meeting met de baas van Samsung, in de veronderstelling dat een deal al beklonken is. Dan blijkt dat de Samsung-meneer helemaal niet weet wie ze zijn of wat ze komen doen.

ZEVEN STERREN

In 2007 vertrok een selecte groep ID&T’ers naar Dubai, om daar – typisch ID&T – in een zevensterrenhotel, het Burj al Arab, vier dagen te brainstormen over de vraag hoe ID&T en Q internationaal neer te zetten. Waarom Dubai? ‘We wilden er wel een leuke trip van maken,’ grinnikt Duncan. ‘Het kon natuurlijk ook in de Ardennen. Maar wij kozen voor Dubai. Het dikste hotel van de wereld. 2500 euro per nacht. Toen zeiden we gekscherend tegen elkaar: “Hier zouden we Sensation ook wel een keer willen neerzetten.” (De eerste Sensation Dubai zou nog zeven jaar op zich laten wachten, maar was een groot succes in 2014).

En ook typisch ID&T: Al hadden ze volgens Duncan altijd een goede relatie met de belastingdienst gehad, dit keer werd ID&T toch op de vingers getikt. ‘Van die onkostenrekening van de trip naar Dubai zeiden ze: “Dit vinden we echt buitensporig.” Ze vonden het ongeloofwaardig dat we daar vier dagen zouden hebben gebrainstormd. Die rekening mochten we ook niet op de zaak zetten. Daar waren we nog beledigd over, haha.’

Maar, voegt hij eraan toe: ‘Het grappige is, ik heb die ideeënmap van Dubai niet zo lang geleden nog een keer bekeken. We hebben echt knetterhard, echt serieus zitten werken. De hele dag, van negen uur ’s ochtends tot zeven uur ’s avonds. Terwijl het bloedmooi weer was, zaten wij binnen te brainstormen. Als ik die map nu zie, denk ik: wow. Gewoon zo’n dikke pil met agenda, documenten, strategieën. Helemaal uitgewerkt.’

Claudia Vosseberg was in 2005 begonnen bij ID&T als assistente van Duncan

en Bas, maar maakte inmiddels deel uit van het Sensation-team. Evenals Brenda

Munsterman, die van sales kwam. ‘Ik weet nog dat Wildrik me belde,’ zegt Claudia: “We hebben besloten dat jullie ook mee mogen.” En ik zo: “Echt waar?” Heb meteen Brenda gebeld. “We mogen mee, we mogen mee!” Brenda: ‘Dat was volgens mij de eerste keer dat er meisjes meegingen op zo’n trip. Claudia en ik hadden verwacht dat we alleen maar zouden moeten notuleren, maar we mochten ook echt meepraten en meedenken. Dat vonden we echt heel bijzonder.’

Een van de belangrijkste uitkomsten van de brainstorm was het plan om voor de

internationale uitrol van Sensation op zoek te gaan naar echt grote sponsors. Claudia: ‘Waarmee je dan internationaal kon werken, zodat ID&T niet in elk land met een aantal kleine sponsors aan de slag hoefde.’

PLAYBOY

Eric Keijer had zijn plaats in de directie inmiddels weer afgestaan, omdat hij zich liever op het internationale Sensation wilde richten. ‘Er werkten toen zo’n zestig man en ik moest steeds van die functioneringsgesprekken voeren. Ik zei: “Dit is niks voor mij, ik ruil wel met Ritty. Laat mij maar Sensation doen. Dat heb ik als eerste projectmanager al vanaf het begin gedaan.”‘ Zijn nieuwe functie was Eric op het lijf geschreven. ‘Dan belde iemand uit een land dat hij een Sensation zou willen organiseren. Ik had een hele vragenlijst klaar. Wat voor locatie was het, wat voor datum zou het zijn, tot vragen als: wat kost een biertje in een club? Helemaal tot in detail. Wat voor entreeprijs wil je vragen? Wat voor sponsoring denk je binnen te halen? Als dat er allemaal een beetje goed uitzag, dan ging ik ernaartoe om de venue te checken. Al dan niet samen met bijvoorbeeld Bas of Fatih. Om zo’n man nog een keer recht in zijn ogen aan te kijken of het echt wel een beetje koosjer was. Want daar gingen we in het begin weleens nat op.’ Als het goed voelde, dan konden ze met elkaar de plannen verder uitwerken. ‘En dan ging alles rollen. Een projectmanager erop zetten, sponsors zoeken.’ Zelfs die goed doortimmerde aanpak kon niet voorkomen dat het toch weleens mis ging, zegt Eric: ‘Soms realiseren mensen zich totaal niet waar ze aan beginnen. Zo onderhandelden we met een rijke jongen uit Roemenië, een zoon uit de grootste advocatenfamilie van het land. Zijn vader was overleden en had hem veel geld nagelaten. Die jongen reed als een playboy met Ferrari’s en de hele mikmak door de stad heen. Die dacht dat hij wel even Sensation ging binnenhalen. Zich totaal niet realiserend wat voor werk er allemaal bij komt kijken. Alles wat hij zei was: “Ik regel het wel.”‘

Eric werd zelfs nog uitgenodigd op zijn verjaardagsfeestje. ‘Hij zei: “Eric, you come, you are my special guest!” Dus oké, ik er naartoe. Had ie een witte taart met Sensation erop, die ik moest aansnijden.’ Het feest liep eropuit dat de Roemenen allemaal met taart begonnen te smijten, grinnikt Eric. ‘Ik sta nog op een foto met een taartpunt op mijn hoofd.’ Maar al bij de eerste aanbetalingen voor Sensation Roemenië liep het spaak. ‘Kwam ie meteen zijn verplichtingen niet na. En dat was nog maar een kwart van het geld dat hij moest betalen. Waarop wij zeiden: “Hier gaan we heel snel de stekker uit trekken.” Op dat vlak zijn we dus weleens de mist in gegaan.’

SAMSUNG

Fatih Kahyaoglu bewees in september 2007 al meteen zijn kwaliteiten in het binnenhalen van grote sponsors. Want hij was het, die de eerste contacten legde met het Europese hoofdkantoor van Samsung in Frankfurt. Een van de kopstukken aldaar, Dr. Anthony Park, toonde interesse in een sponsordeal met Sensation. Na een eerste kennismaking, reed Fatih niet lang daarna opnieuw naar Frankfurt. Ditmaal met Michael Hekking, die ‘nachten had doorgewerkt aan de presentatie’. Het resultaat mocht er ook zijn. ‘Alles zat mee tijdens de presentatie,’ zegt Fatih. ‘Elke keer wanneer Anthony Park met een vraag kwam, werd die min of meer beantwoord met de volgende sheet in de presentatie. Ik groeide helemaal en dacht: dit gaat goed man! En toen zeiden ze op een gegeven moment: “We hebben nu een deal met Beyoncé, maar we zouden in de toekomst met Sensation kunnen werken.”‘ Michael: ‘En toen begon hij opeens te vragen over landen: “I want seventeen countries. Can you do…Sweden?” En Fatih zo: “Eh, yes!” Terwijl Sensation nog nooit in Zweden was gehouden. “Can you do Swiss?” En Fatih weer: “Yes!” Zo ging hij een lijst met zeventien landen af, waarbij Fatih elke keer weer yes antwoordde.’ Fatih: ‘Ik was wel voorbereid, had Irfan van tevoren al gevraagd: “Maar kúnnen we wel naar al die landen?”‘ ‘Als er een dak op het stadion zit, dan kunnen we het doen,’ had Irfan gereageerd. Samsung wilde een telefoon lanceren met daarin ook een muziekpakket, zegt Michael. ‘En voor elk land noemden Anthony Park een bedrag en Fatih een tegenbedrag. En ik maakte het dan steeds dikker: we kunnen ook nog dit doen en dat doen. Totdat Fatih keihard tegen mijn stoel zat te schoppen: “Hou je bek!”‘ Fatih: ‘We moesten niet te veel weggeven natuurlijk, anders kleden ze je helemaal uit.’ Bas Meijer: ‘Fatih belt dus op een gegeven moment naar ons kantoor: “We kunnen Sensation gaan doen in zeventien landen!” En dat, terwijl we het op dat moment pas in vier of vijf landen hadden gedaan.

Al met al zijn ze zo’n tien keer naar Frankfurt gereden, zegt Fatih: ‘En Anthony Park is op een gegeven moment ook bij ons op kantoor langsgekomen. In het rode kamertje bij Wouter gaf hij daar een presentatie: “Samsung heeft 80.000 mensen in dienst. We hebben een omzet van dertig, veertig miljard. We zitten in alles, van scheepsbouw en wapens tot wasmachines. En we doen ook telefoons. Daar geloven we in, dat gaat ‘m helemaal worden. We zien dat Sensation een professionele organisatie is, dus laten we zaken doen met elkaar.”‘

STIJLVOL PAK

De vlag ging uit, champagne werd opengetrokken, maar Dr. Park had nog een laatste opmerking: ‘Het zou wel een goed idee zijn wanneer jullie ook nog een keer naar Zuid-Korea komen om de grote baas te ontmoeten.’



Zo vlogen Fatih, Michael en Duncan (vanuit Australië) in het voorjaar van 2008 naar Seoul, Zuid-Korea. Duncan arriveerde strak in het pak. Fatih: ‘En met een stropdas om. Niet onbelangrijk om te melden.’ Michael: ‘Dunc zei meteen: “Gaan jullie ook maar een pak halen. Zet maar op de zaak, want de deal is toch al rond.” Toen hebben we ieder een pak van drie ruggen gehaald.’ Met Anthony Park liepen ze de presentatie nog eenmaal door en pasten ze de laatste dingen aan. Maar, stelde hij ze gerust, de presentatie was een formaliteit, ‘ze weten alles eigenlijk al.’

WHO IS ID&T?

De Samsung Village in Suwon, op veertig kilometer van Seoul, is een immens complex met grote flat- en kantoorgebouwen, waar zo’n 29.000 arbeiders wonen en werken. ‘Al die grote merken hebben hun eigen dorp’, zegt Eric Keijer: ‘Er is ook een Kia-dorp en een Hyundai-dorp bij Seoul.’ Duncan: ‘Ik had geen enkel benul hoe groot Samsung eigenlijk was. Maar dan kom je daar en dan zie je dat het nog vele malen groter is dan Philips in Nederland. Overal zie je Samsung.’ Michael: ‘Bij de ingang moesten we ons melden en alles afgeven: telefoons, want er mochten geen fotos worden genomen, laptops. Ik zeg: “Ik heb mijn laptop nodig voor een presentatie.” Het was een Mac, en dat was natuurlijk helemaal fout, haha. We kwamen in een grote ruimte met een immense vergadertafel, waar wel tachtig man konden zitten. Wij zaten met z’n drieën aan de tafel en tegenover ons Anthony Park met twee Duitse assistentes. De Samsung-baas zou met zijn assistenten komen, maar op een gegeven moment kwam er een delegatie van 57 Koreanen binnen.’ Fatih: ‘Na zo’n twintig minuten verscheen ook de grote baas, de directeur global mobile. Een heel oude knakker, die geen woord Engels sprak en een tolk bij zich had. We kregen zijn kaartje van een assistente met aan de ene kant Koreaans en de andere kant Engels – in goud bedrukt.



Duncan: ‘Verbazingwekkend natuurlijk, dat de grote baas van zo’n internationaal bedrijf geen Engels spreekt en je via een tolk moet praten. Fatih had een waanzinnige job gedaan door zo’n miljoenendeal binnen te slepen en Michael was heel erg goed in mooie presentaties te maken, dus zij zouden de presentatie doen.’



Fatih: ‘De man van Samsung die ons ontving, zei: “Ik heb twintig minuten de tijd. Vertel eens wie jullie zijn en wat jullie komen doen?”‘

Dat was even schrikken.



‘We dachten echt: dit kan toch niet waar zijn?,’ zegt Fatih. ‘Hoezo weet die gast niet wie wij zijn en wat we komen doen?’



Michael: ‘Ik startte de presentatie op en Fatih zou het woord doen. “We komen uit Nederland, we zijn ID&T.”‘



“Who is ID&T?” kwam de volgende vraag. We keken Anthony Park vragend aan, maar die gebaarde alleen maar: nu moeten jullie je ding doen!’



Duncan: ‘We dachten eigenlijk dat de deal al rond was en dat we alleen nog hoefden te komen vertellen hoe we het zouden gaan aanpakken. Maar nu realiseerden we ons: “Shit man. Ze weten hier amper wat we doen.” Daar schrokken we natuurlijk van. Het was ook niet makkelijk, praten tegen een tolk die alles wat je zegt eerst moet vertalen. En al die mannetjes en vrouwtjes en stagiaires aan die tafel, allemaal aan het schrijven.’



De presentatie verliep dan ook behoorlijk stroef. Fatih, normaal gesproken toch niet op zijn mondje gevallen, had zijn draai ook nog niet gevonden. ‘Duncan had al snel door dat het niet goed ging,’ zegt Michael. ‘Hij dacht ook: godverdomme, we hebben maar twintig minuten. Dus hij stond op en nam het eigenlijk over. Ik heb ‘m nog nooit zo sterk gezien. Hij stond echt te vlammen, met hele grootse statements en teksten.’



Duncan: ‘Ik was ook best wel zeker van mezelf. Vond dat we werkelijk iets tofs te bieden hebben. En het voelde voor mij ook echt alsof we aan het begin stonden van een nieuw tijdperk. Dat dance wereldwijd zou gaan. En dat Sensation hét feest was waar je bij moest zijn.’

‘Duncan was echt op dreef en heeft ze werkelijk weten te overtuigen,’ beaamt Fatih. ‘Toen iedereen weer was vertrokken, zei Anthony Park: “Congratulations, you have the deal now.” Wij waren in shock, we dachten dat de deal al veel eerder, in Duitsland, was beklonken. Hij heeft ons echt door het oog van de naald laten kruipen.’



FOR US IT’S JUST A DEAL

Op Koninginnedag 2008 werd de deal met Samsung getekend.

‘Het ging om een bedrag van 4,1 miljoen euro,’ zegt Bas Meijer. ‘Heel veel geld. Al- leen, daar stond wel de verplichting tegenover om Sensation nu in zeventien landen te doen, terwijl we op dat moment pas in zes landen zaten. In het ene land hadden we dan drie ton en in het andere land vijf ton sponsorbudget. Maar dan ben je er nog niet. Alleen de show neerzetten kost al vijf tot zeven ton. En je moet een hal vinden met een vergunning, een lokale partner, artiesten boeken en campagne voeren.’



‘ID&T moest aan de bak met campagnes, dozen, hoezen ontwikkelen, telefoons, muziek clearen, ringtones – allemaal hoofdpijn, allemaal dingen die toegezegd wa- ren, waarvan we dachten: hoe gaan we dit nou weer regelen? Maar we moesten dus al die landen ksen en dat werd een mega groeistuip.’



Eric Keijer: ‘In 2006 deden we Sensation in vier landen, in 2007 in zes, in 2008 in twaalf en in 2009 in zestien.’



Bij de Ocean of White-editie in de zomer van 2008 in de Amsterdam ArenA hadden ze natuurlijk ook Anthony Park van Samsung uitgenodigd. Fatih: ‘Hij complimenteer- de ons met de show en zei: “Congratulations. For us it’s just a deal, but for you guys: now you’re a worldwide brand.”‘

