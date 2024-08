Zo krijg je gratis dingen van je luchtvaartmaatschappij

Iedereen heeft (lees: volgt) wel van die vrienden (lees: Instagrammers) die iedere week van het ene naar het andere tropische oord vliegen. Ze reizen altijd eersteklas, slapen in luxe hotels en drinken de hele dag door champagne. Maar hoe betalen ze er in hemelsnaam voor?

Er zijn natuurlijk altijd mensen die zeggen dat je gewoon voor een spaarcreditcard moet kiezen, waar je punten mee spaart die later besteed kunnen worden aan vliegtickets of hotelovernachtingen. Maar als je je creditcard enkel voor een sporadisch Uberritje gebruikt, heb je hier niet zoveel aan. Om erachter te komen hoe je tijdens je volgende vakantie dan wel het jetsetbestaan kunt leiden, vroegen we een aantal deskundigen om tips.

Knoop deze adviezen in je oren, en je kunt een leven lang genieten van gratis luxe zonder creditcardpunten, frequentflyerprogramma’s of de Air Miles van je oma.

Geef je stoel op in ruil voor een gratis reischeque

Normaal gesproken zou niemand er vrijwillig voor kiezen om een zitplaats af te staan, maar in dit geval krijg je er iets heel moois voor terug: gratis geld! Bij overboekte vluchten wordt reizigers vaak gevraagd om vrijwillig hun plaats af te staan en een latere vlucht te nemen. Die vrijwilliger krijgt in ruil hiervoor meestal een reischeque, maaltijdbonnen en (afhankelijk van het tijdstip van je nieuwe vlucht) een gratis hotelovernachting.

Deze prachtige deal is het makkelijkst te krijgen als je in een drukke periode reist, in het begin van de vakantie bijvoorbeeld. Mensen hebben dan over het algemeen namelijk minder zin om hun reisplan om te gooien. Zorg ervoor dat je vroeg op het vliegveld bent, en laat bij de balie van je luchtvaartmaatschappij weten dat je alleen reist (als dat zo is) en dat je een flexibel reisschema hebt. Vervolgens is het afwachten geblazen.

Volgens JT Genter, schrijver voor de reisdealwebsite The Points Guy, moet je vooral niet te makkelijk zwichten als er om vrijwilligers wordt gevraagd. Honderden euro’s vliegtegoed? Klinkt leuk. Maar wat geven ze je verder? Een toegangspas voor de lounge, maaltijdbonnen en upgrades naar een betere klasse kunnen je allemaal ten deel vallen, als je je best doet.

“Ze proberen je eerst af te schepen door je een tegoedbon in je hand te drukken,” zegt hij. Maar ga vooral niet te snel akkoord. Kijk de wachtruime rond. Zit-ie vol met zakenmannen die niks geven om tegoedbonnen en gewoon op tijd thuis of bij een vergadering willen zijn? Probeer dan gerust wat meer van de luchtvaartmaatschappij te krijgen.

Verzamel alle gratis dingen die de luchtvaartmaatschappij aanbiedt

Vliegtuigen zitten vol met gratis dingen. VEEL gratis dingen. “Afhankelijk van de maatschappij waarmee je vliegt, hoe lang de vlucht duurt en hoe aardig je stewardess is, kan je als reiziger best wat gratis spullen krijgen. Je hoeft er alleen maar om te vragen,” zegt Sara Skirboll, winkel- en trenddeskundige bij RetailMeNot.

Het makkelijkst is om eindeloos te vragen om drankjes en snacks, maar als je een goede reden hebt (zoals een vertraagde vlucht of defecte stoel) kan je ook best om een glas wijn of een cocktail vragen. Je denkt misschien dat de persoon naast je zo verwend wordt omdat-ie de stewardess een twintigje heeft toegestopt, maar de status die je bij een maatschappij hebt (bijvoorbeeld door regelmatig met ze te vliegen) levert je ook behoorlijk wat extraatjes op.

Genter vliegt bijvoorbeeld regelmatig met American Airlines in economy class. Hij zit er zo vaak, dat het luchtvaartpersoneel hem inmiddels bij zijn naam kent en hem gratis drankjes of maaltijden aanbiedt, zelfs tijdens binnenlandse vluchten. Hij raadt het bovendien aan om aardig tegen het personeel te zijn en een gesprekje met ze aan te knopen. Als een andere passagier loopt te zeuren, helpt het al om iets te zeggen als: “Vervelend voor je dat je hiermee te maken hebt” of “Wat kunnen mensen toch stom zijn”. Door een beetje empathie te tonen, word jij straks als een ster behandeld. “Aardig zijn is het grootste geheim,” zegt Genter.

Haal je voordeel uit vertragingen, zoekgeraakte bagage en traag internet

Iedere luchtvaartmaatschappij heeft een ander beleid. En hoewel vertragingen door slecht weer je vaak geen financiële compensatie opleveren, is het wel handig om te weten waar je recht op hebt als dingen niet lopen zoals gepland. Onlangs hoorde ik tijdens een vlucht met JetBlue een vrouw klagen over de kwaliteit van het inflight-entertainmentschermpje, waarna een stewardess haar een JetBlue-waardebon van 10 dollar gaf.

In het geval van vertraging die door onderhoud of het personeel worden veroorzaakt, zijn maatschappijen verplicht een compensatie aan te bieden, legt Genter uit. Helaas zijn ze niet altijd even consistent in de manier waarop ze het goedmaken. “Als de vertraging je uiteindelijk meer kost dan wat de luchtvaartmaatschappij je aanbiedt (bijvoorbeeld doordat je je geld van een gemiste overnachting niet terugkrijgt), heb je 30 dagen de tijd om hierover te onderhandelen,” zegt Skirboll.

Als ze je geen geld terug willen geven, vraag dan om frequent flyer-punten. Tijdens een vlucht van Parijs naar New York met Norwegian Air had ik een vertraging van bijna 24 uur. Uiteindelijk kreeg iedere passagier die het juiste papierwerk invulde 600 euro aan compensatie, plus een gratis hotelovernachting en drie maaltijden, wat in totaal bijna 200 euro per persoon kostte. Als je bagage bovendien vermist, vertraagd of beschadigd is, is de luchtvaartmaatschappij tot een maximum van 1300 euro aansprakelijk. Je hebt voor die ruimbagage betaald, dus wees niet bang om een vergoeding te eisen.

Weet ook bij wie je moet klagen. Tweeten over een verdwenen piloot levert je misschien een ludiek gifje van de luchtvaartmaatschappij op, maar alleen via een serieuze klacht bij de klantenservice krijg je je geld terug. De problemen vriendelijk met iemand bespreken op het moment dat ze zich voordoen, kan je ook voordelen opleveren. “Steeds meer luchtvaartmaatschappijen laten hun personeel frequent flyer-punten uitdelen aan gedupeerde mensen om ervoor te zorgen dat ze niet met hun klacht naar de klantenservice stappen,” zegt Genter.

Speel het slim, dan is je volgende reis misschien wel de eerste stap richting een Instagram-waardig leven.

