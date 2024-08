Zo kun je beleggen, ook als je bijna helemaal geen geld hebt

Als je zoals veel van onze vrienden niet per se mega-financieel onderlegd bent, en je dingen die met financiën te maken een beetje eng vindt, kunnen de concepten ‘investeren’ en ‘beleggen’ een vage angst erbij zijn. Is dat iets wat je eigenlijk zou moeten doen, net als ‘sparen’? Of is het iets waarbij je al je geld zo makkelijk verliest, zoals ooit bij de ouders van vrienden gebeurde die in een nieuw internetbedrijf belegden? Zo gaat het nu ook met cryptomunten. Je kunt een flinke winst maken, maar de reden waarom meer mensen er niet in zitten is dat je ook heel snel al je geld weer kwijt kunt zijn.

Een deel van de angst zit hem er natuurlijk ook in ‘te laat’ te beginnen. Als je net als cryptomiljonair Livaneli Yildiran twee jaar geleden in Ethereum ging handelen was jij nu waarschijnlijk ook wel miljonair geweest. Maar als je daar nu pas in gaat beleggen kan het goed zijn dat je te hoog inkoopt en alles door een crash weer kwijtraakt. Vrienden die al vanaf jongs af aan sparen en geld opzij zetten hebben straks rente op rente, en ja, dat kan best hard gaan. Die boot wil je niet missen.

Wil je niet dat je spaargeld langzaamaan in rook opgaat, dan kan beleggen een optie zijn. En als je niet wil dat je geld door een crash van de koers verdwijnt, kun je zelf bepalen welk risico je wil lopen.

We hebben een aantal manieren op een rij gezet waarbij je zelfs als je amper geld verdient toch een beetje om ermee te investeren. Voor het gemak en de zekerheid hebben we ze op volgorde van het risico gezet dat je ermee loopt (en hoeveel moeite je ervoor moet doen) en laten we je zien dat je ook met een paar tientjes per maand al kunt beleggen.

Geen risico, veel moeite

Meer geld krijgen zonder risico te lopen is een heel basale kwestie: vraag om opslag, neem een baantje erbij, geef minder geld uit. Je kent het wel. Neem eens boterhammen mee in een zakje voor de lunch, bijvoorbeeld. Dan houd je iedere maand een stuk meer over, dan als je voor de lunch steeds een of andere fietskoerier laat aanrukken.

Minimaal risico, weinig moeite

Als je maandelijks een beetje geld overhoudt, kan je dat op je spaarrekening zetten. Een spaarrekening is erg veilig – zelfs in het onwaarschijnlijke geval dat de bank failliet gaat ben je tot een groot bedrag verzekerd op je spaargeld.

Maar het probleem is dat de rente dusdanig laag is (zo goed als nul procent), en dat de prijs van dingen die je moet kopen (de prijs van eten, kleding en vervoer stijgen dit jaar met bijna anderhalf procent) dusdanig snel stijgt, dat je feitelijk geld kunt verliezen door het op je bankrekening te laten staan. Voor de dingen die je vandaag de dag met 1000 euro kunt kopen moet je over een paar jaar misschien wel 1200 euro betalen. Dus als je koopkracht achteruit gaat, verlies je eigenlijk geld. Als je niet wil dat je vermogen verdampt, dan is beleggen altijd nog een optie. Maar hoe doe je dat?

Risico, maar amper moeite

Je geld beleggen op de aandelenmarkt kan normaliter een risicovolle, vrij arbeidsintensieve manier zijn om met je geld om te gaan. Bedrijven of economieën kunnen op hun gat gaan en dan ben je je geld kwijt, en sowieso moet je bereid zijn je geld langere tijd weg te zetten. Je moet er tijd voor vrij maken om het in de gaten te houden. Maar je kunt je geld ook door experts van een bank laten beleggen. Dan heb je er geen omkijken naar. Dat kan bijvoorbeeld bij van ING.

Het handige is dat je er een speciale beleggingsrekening voor opent, waar je maandelijks automatisch geld naar overmaakt. Met slechts vijftig euro per maand ben je dan al in business. Je stelt zelf in hoeveel risico je wilt lopen, experts beleggen het geld voor je. Natuurlijk kunt je te allen tijde inzien wat er met het geld gebeurt, wat je rendement is en wat de prognose is voor de toekomst, zodat je kunt zien hoeveel geld je naar verwachting over een paar jaar hebt. Het werkt dus net als met een spaarrekening, beleggen is makkelijker dan je denkt.

Wil je wel eens zien wat beleggen jou kan opleveren ten opzichte van sparen?

